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Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo

Antonelli F1: UMILIANO la Mercedes in Cina; Mercedes CONFESSA la verità sulla PARTNERSHIP con Aston Martin

Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo — Foto: © IMAGO

Antonelli F1: UMILIANO la Mercedes in Cina; Mercedes CONFESSA la verità sulla PARTNERSHIP con Aston Martin

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 17° marzo 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: Checo Pérez e Cadillac UMILIANO la Mercedes in Cina. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Mercedes CONFESSA la verità sulla PARTNERSHIP con Aston Martin. LEGGI DI PIÙ

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