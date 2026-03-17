Mercedes CONFESSA la verità sulla PARTNERSHIP con Aston Martin

La Mercedes ha rivelato ulteriori dettagli sulla decisione dell'Aston Martin che ha compromesso la stagione 2026 di Fernando Alonso.

Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca, ha commentato la decisione del team di passare dai motori Mercedes a quelli Honda per il campionato in corso.

In dichiarazioni pubblicate da PlanetF1, Wolff ha affermato: "L'Aston Martin è stata cliente e partner della Mercedes per molti anni e continuiamo a fornire motori e altri componenti per le vetture stradali.

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"Quindi non è stata una decisione della Mercedes quella di non collaborare più con l'Aston Martin". Credo sia stata una scelta consapevole quella di diventare un team operativo, con Honda e il suo partner Aramco, ed è per questo che abbiamo dovuto interrompere la collaborazione", ha concluso.

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Perché il motore Mercedes è illegale?

A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, sembra che il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, appoggi queste dichiarazioni e minacci addirittura azioni legali qualora la power unit venisse dichiarata illegale.

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