Checo Pérez e Cadillac UMILIANO la Mercedes in Cina

Sergio Pérez e la sua Cadillac hanno concluso il Gran Premio di Cina al 15° posto, ma durante la gara hanno stabilito un record che ha umiliato team come Mercedes e Ferrari.

Il team del pilota messicano è di recente formazione, quindi ci si aspettava che non fosse in grado di competere per le posizioni di vertice; tuttavia, ha mostrato segnali positivi nei suoi primi due Gran Premi.

Uno di questi si è verificato durante l'ultima gara a Shanghai, dove, secondo le statistiche dell'account F1BigData, la Cadillac di Pérez ha registrato la sua velocità massima più alta, pari a 352 chilometri orari.

L'articolo continua sotto il video

Nessun'altra vettura ha raggiunto una velocità simile a quella del messicano, con Carlos Sainz e Pierre Gasly che hanno tagliato il traguardo alle spalle della monoposto americana. Per riferimento, la velocità massima più alta raggiunta dalla Mercedes è stata di soli 348 km/h, appena la sesta più alta.

Sebbene sia chiaro che per conquistare punti serva molto più della sola velocità, questo dimostra che la guida di Sergio Pérez rimane precisa e capace di riservare sorprese.

Correlato: L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari

Cosa è accaduto nel GP di Cina 2026?

Kimi Antonelli ha trionfato al Gran Premio di Cina 2026, conquistando la sua prima vittoria in Formula 1 e diventando il secondo pilota più giovane nella storia a raggiungere questo risultato, subito dopo Max Verstappen.

Il pilota ha saputo resistere alla pressione dei Ferrari, regalando all’Italia una vittoria in F1 che non si assisteva dal 2006. George Russell ha completato il podio, piazzandosi subito dopo il compagno, mentre Lewis Hamilton ha chiuso la scaletta tra i tre migliori.

Charles Leclerc e Oliver Bearman hanno chiuso la Top 5, superando Pierre Gasly, Liam Lawson e Isack Hadjar. Nonostante un inizio d’anno segnato da qualche difficoltà, Carlos Sainz ha fatto registrare un buon punto terminando al nono posto, contribuendo così alla classifica del campionato.

Franco Colapinto ha ottenuto il suo primo punteggio in carriera come pilota Alpine, concludendo tra i dieci, mentre Fernando Alonso ha dovuto arrendersi a causa di problemi alla sua Aston Martin. Sergio Pérez si è piazzato al quindicesimo posto, un dato che fornirà sicuramente spunti preziosi a Cadillac per il continuo sviluppo del monoposto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato