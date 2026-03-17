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charles leclerc, ferrari, fia

Ferrari, spronata dalla controversa decisione della FIA

charles leclerc, ferrari, fia — Foto: © IMAGO

Ferrari, spronata dalla controversa decisione della FIA

La Ferrari sfrutterà al meglio aprile, un mese in cui non ci saranno gare in Bahrain e Arabia Saudita.

Secondo Autoracer, una giornata in pista sarà dedicata al test di nuovi componenti e un importante pacchetto di aggiornamenti verrà presentato in occasione del prossimo Gran Premio di Miami.

La Formula 1 ha confermato quanto si vociferava da settimane. I Gran Premi del Bahrain e di Jeddah sono stati cancellati a causa del conflitto in corso nella regione. Ciò significa che il calendario 2026 sarà ridotto da 24 a 22 gare. Nel frattempo, si cercano alternative per la Formula 2 e la Formula 3, anche se resta da vedere quali soluzioni saranno in grado di offrire le categorie di supporto.

Per la Formula 1, questa pausa si trasforma in una vera e propria pausa primaverile. La Ferrari sfrutterà questo periodo per condurre test in pista e lavorare su nuovi componenti. La giornata in pista si terrà a Monza, dopo il Gran Premio del Giappone, che si svolgerà a breve a Suzuka.

Questa mossa si inserisce nella continua corsa allo sviluppo per recuperare terreno rispetto alla Mercedes, che attualmente vanta il pacchetto più competitivo. Si prevede che questi nuovi componenti accompagneranno la vettura a Miami, dove la competizione inizierà il 1° maggio.

A Shanghai è apparso chiaro che Mercedes non solo possiede la migliore power unit, ma che anche l'aerodinamica della W17 è eccezionale. Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima pole position e, domenica, si è assicurato la vittoria in gara.

La stessa prestazione dominante è stata replicata in Australia grazie a George Russell. Mentre i team partner come McLaren, Williams e Alpine, che condividono la stessa power unit, stanno ancora esplorando i propri limiti, Mercedes è un passo avanti nello sviluppo competitivo.

Correlato: Charles Leclerc rompe il silenzio sulla lite con Lewis Hamilton in Cina

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

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