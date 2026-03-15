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Russell leading Antonelli in Shanghai

F1 Antonelli: Ecco ha detto dopo la sua prima vittoria; Tutti i record; vince GP di Cina

Russell leading Antonelli in Shanghai — Foto: © IMAGO

F1 Antonelli: Ecco ha detto dopo la sua prima vittoria; Tutti i record; vince GP di Cina

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di domenica 15° marzo 2026 in Formula 1.

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