Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
GPFans presenta le posizioni aggiornate del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.
La Mercedes guida la classifica con 98 punti, seguita molto da vicino dalla Ferrari, che si è piazzata al secondo posto con 67 punti. Completano il podio la McLaren e Haas, rispettivamente terza e quarta, mentre Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Williams, Audi, Cadillac e Aston Martin hanno accumulato punti in modo vario.
In particolare, le squadre Williams e Alpine hanno beneficiato delle prestazioni di Carlos Sainz e Franco Colapinto, mentre Aston Martin di Fernando Alonso e Cadillac di Sergio Pérez non hanno ancora segnato.
|Pos.
|Team
|Punti
|1
|Mercedes
|98
|2
|Ferrari
|67
|3
|McLaren
|18
|4
|Haas
|17
|5
|Red Bull
|12
|6
|Racing Bulls
|12
|7
|Alpine
|10
|8
|Williams
|2
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
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Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina?
GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026.
George Russell rimane al primo posto del Mondiale, con Kimi Antonelli alle calcagna. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.
Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a zero punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.
|Pos.
|Pilota
|Punti
|1
|George Russell
|51
|2
|Kimi Antonelli
|47
|3
|Charles Leclerc
|34
|4
|Lewis Hamilton
|33
|5
|Oliver Bearman
|17
|6
|Lando Norris
|15
|7
|Pierre Gasly
|9
|8
|Max Verstappen
|8
|9
|Liam Lawson
|8
|10
|Arvin Lindblad
|4
|11
|Oscar Piastri
|3
|12
|Carlos Sainz
|2
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Franco Colapinto
|1
|15
|Esteban Ocon
|0
|16
|Alexander Albon
|0
|17
|Sergio Pérez
|0
|18
|Fernando Alonso
|0
|19
|Lance Stroll
|0
|20
|Nico Hülkenberg
|0
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