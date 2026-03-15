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Leclerc and Russell side by side at Zandvoort

Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni

Leclerc and Russell side by side at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni

GPFans presenta le posizioni aggiornate del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

La Mercedes guida la classifica con 98 punti, seguita molto da vicino dalla Ferrari, che si è piazzata al secondo posto con 67 punti. Completano il podio la McLaren e Haas, rispettivamente terza e quarta, mentre Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Williams, Audi, Cadillac e Aston Martin hanno accumulato punti in modo vario.

In particolare, le squadre Williams e Alpine hanno beneficiato delle prestazioni di Carlos Sainz e Franco Colapinto, mentre Aston Martin di Fernando Alonso e Cadillac di Sergio Pérez non hanno ancora segnato.

Pos. Team Punti
1Mercedes98
2Ferrari67
3McLaren18
4Haas17
5Red Bull12
6Racing Bulls12
7Alpine10
8Williams2
9Audi2
10Cadillac0
11Aston Martin0

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Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina?

GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026.

George Russell rimane al primo posto del Mondiale, con Kimi Antonelli alle calcagna. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.

Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a zero punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.

Pos. Pilota Punti
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvin Lindblad4
11Oscar Piastri3
12Carlos Sainz2
13Gabriel Bortoleto2
14Franco Colapinto1
15Esteban Ocon0
16Alexander Albon0
17Sergio Pérez0
18Fernando Alonso0
19Lance Stroll0
20Nico Hülkenberg0

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