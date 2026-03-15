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Lewis Hamilton looking at a celebrating George Russell with severity

Lewis Hamilton si lamenta della Mercedes quando parla del suo primo podio con la Ferrari

Lewis Hamilton looking at a celebrating George Russell with severity — Foto: © IMAGO

Lewis Hamilton si lamenta della Mercedes quando parla del suo primo podio con la Ferrari

Lewis Hamilton si è lamentato della Mercedes dopo aver conquistato il suo primo podio in Formula 1 con la Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha concluso al terzo posto il Gran Premio di Cina, ponendo fine a una lunga attesa per il suo primo piazzamento tra i primi tre con la Scuderia di Maranello.

Condividendo le sue impressioni sulla gara di Shanghai con la stampa, Hamilton ha dichiarato: "Una grande battaglia... Avrei voluto vincere contro la Mercedes, ma non siamo riusciti a tenere il loro ritmo... Complimenti alla squadra.

"Conquistare il mio primo podio mentre mia madre è qui, nel giorno della Festa della Mamma, è un sogno che si avvera. Salire sul podio con la Ferrari è sempre stato un sogno."

"Quindi questo primo passo... ha richiesto più tempo del previsto, ma è davvero speciale. Mi sembra la prima volta. Quando sono entrato in Ferrari, non avevo idea di cosa aspettarmi.

"L'anno scorso è stato ovviamente molto difficile. Anche se ho ottenuto la mia prima vittoria in una gara sprint qui, alla mia seconda gara, il resto della stagione è stato comunque molto, molto duro", ha commentato.

Correlato: Lewis Hamilton diventa il PRIMO NELLA STORIA a battere questo record di F1

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

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