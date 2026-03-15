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Lewis Hamilton is pictured in front of a Chinese flag

Lewis Hamilton diventa il PRIMO NELLA STORIA a battere questo record di F1

Lewis Hamilton is pictured in front of a Chinese flag — Foto: © IMAGO

Lewis Hamilton diventa il PRIMO NELLA STORIA a battere questo record di F1

Lewis Hamilton ha compiuto un'impresa senza precedenti nella storia della Formula 1 al Gran Premio di Cina.

Il pilota di Stevenage ha concluso al terzo posto la seconda gara della stagione, conquistando il suo primo podio da pilota Ferrari dopo un 2025 travagliato.

Hamilton diventa così il primo pilota nella storia a salire sul podio con McLaren, Mercedes e Ferrari. Resta da vedere se il pilota britannico riuscirà a ottenere ulteriori successi e a eguagliare questo record con altre vittorie.

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Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

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