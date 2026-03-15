Charles Leclerc ha lasciato un messaggio inaspettato dopo gli intensi scontri in pista con Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Cina. Il pilota monegasco si è classificato quarto, appena dopo il suo compagno di scuderia, e come nella Sprint Race, anche i corridori Ferrari hanno offerto una gara ricca di emozioni e battaglie serrate.

Durante la conferenza stampa a Shanghai Leclerc ha elogiato le prestazioni di Hamilton, sottolineando: "Lewis è stato semplicemente più veloce dall’inizio alla fine, un livello superiore in questo weekend. Le mie congratulazioni per il podio; è stato un piacere vederlo raggiungere questo risultato.

"Mi è piaciuta la lotta in pista, anche se immagino che Fred non ne sia stato troppo contento e che il resto del team abbia provato una certa tensione. In qualifiche, invece, abbiamo bisogno di piccoli aggiustamenti, come confermato anche confrontandomi con gli altri piloti.

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"Ma in gara, sia in Australia, ieri nella sprint che oggi, mi sono davvero divertito. Naturalmente sono deluso per non essere salito sul podio, ma lavorerò sodo per ottenere un risultato migliore sul circuito la prossima volta."

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Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

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