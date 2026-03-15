IN LACRIME: Ecco cosa ha detto Kimi Antonelli dopo la sua prima vittoria in F1
IN LACRIME: Ecco cosa ha detto Kimi Antonelli dopo la sua prima vittoria in F1
A Shanghai non c'era un solo occhio asciutto.
Il giovane pilota di Formula 1 Kimi Antonelli ha fatto la storia vincendo la sua prima gara al Gran Premio di Cina. La sua vittoria è stata accompagnata da una reazione emozionante che ha commosso tutti, segnando una tappa indimenticabile nella sua promettente carriera.
Il pilota della Mercedes è partito dalla pole position sabato, superando il compagno di squadra George Russell. Durante il primo giro, ha ingaggiato un'intensa battaglia con la Ferrari di Lewis Hamilton, riuscendo a riconquistare la testa della corsa in una gara caratterizzata da adrenalina e determinazione.
A fine giornata, quando i primi tre si sono riuniti sul podio, il diciannovenne è rimasto senza parole quando David Coulthard gli ha chiesto del suo storico trionfo. Invece di dilungarsi, è stato sopraffatto dall'emozione, commosso fino alle lacrime dal caloroso abbraccio del compagno di squadra, e si è preso un momento per congratularsi con Hamilton, che ha tagliato il traguardo al secondo posto.
Antonelli ha spiegato: "Sono senza parole. Sto quasi per piangere. Grazie mille alla mia squadra, che ha reso questo sogno realtà". Poco dopo, in seguito ai commenti di Russell e Hamilton, il pilota ha dichiarato commosso: "Ieri ho detto che volevo riportare l'Italia al vertice, e oggi ci siamo riusciti. Nonostante un piccolo spavento verso la fine per un errore, è stata una gara fantastica".
Dopo la gara, Russell ha commentato: "Le mie più sincere congratulazioni a Kimi, perché vincere la prima gara è qualcosa di davvero speciale. Ha guidato in modo eccezionale, soprattutto in questo weekend, e sono orgoglioso di condividere il podio con lui e Hamilton".
Hamilton, che ha condiviso il podio con il suo amico e ingegnere di pista di Antonelli, Peter Bonnington, era visibilmente emozionato. Abbracciando Antonelli appena scesi dalle rispettive vetture, ha detto nell'intervista post-gara: "Prima di tutto, congratulazioni, Kimi. Sono davvero felice per te e onorato di condividere questo momento con te".
"Hai preso il mio posto in questa grande squadra, quindi mi congratulo anche con la Mercedes. Stanno facendo un enorme passo avanti e abbiamo molto lavoro da fare per stare al passo con loro", ha detto il pilota della Ferrari.
Correlato: L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il GP di Cina?
GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.
George Russell rimane al primo posto, con Kimi Antonelli subito dietro dopo aver conquistato la pole position e la vittoria in Cina. Alle loro spalle, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton completano la terza e la quarta posizione.
Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i loro primi punti stagionali, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a secco di punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.
|Pos.
|Pilota
|Punti
|1
|George Russell
|51
|2
|Kimi Antonelli
|47
|3
|Charles Leclerc
|34
|4
|Lewis Hamilton
|33
|5
|Oliver Bearman
|17
|6
|Lando Norris
|15
|7
|Pierre Gasly
|9
|8
|Max Verstappen
|8
|9
|Liam Lawson
|8
|10
|Arvin Lindblad
|4
|11
|Oscar Piastri
|3
|12
|Carlos Sainz
|2
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Franco Colapinto
|1
|15
|Esteban Ocon
|0
|16
|Alexander Albon
|0
|17
|Sergio Pérez
|0
|18
|Fernando Alonso
|0
|19
|Lance Stroll
|0
|20
|Nico Hulkenberg
|0
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
- 1 ora fa
F1 Riepilogo di oggi: Risultati del Gran Premio di Cina; Campionato Piloti e Costruttori
- 56 minuti fa
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti
- 2 ore fa
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti
Lewis Hamilton diventa il PRIMO NELLA STORIA a battere questo record di F1
Tutti i record di Kimi Antonelli in Formula 1
Latest News
F1 Riepilogo di oggi: Risultati del Gran Premio di Cina; Campionato Piloti e Costruttori
- 56 minuti fa
L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari
- Oggi 09:50
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
- 1 ora fa
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti
- 2 ore fa
Lewis Hamilton si lamenta della Mercedes quando parla del suo primo podio con la Ferrari
- 3 ore fa
Lewis Hamilton diventa il PRIMO NELLA STORIA a battere questo record di F1
- 3 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- Ieri 09:13