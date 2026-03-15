IN LACRIME: Ecco cosa ha detto Kimi Antonelli dopo la sua prima vittoria in F1

Il giovane pilota di Formula 1 Kimi Antonelli ha fatto la storia vincendo la sua prima gara al Gran Premio di Cina. La sua vittoria è stata accompagnata da una reazione emozionante che ha commosso tutti, segnando una tappa indimenticabile nella sua promettente carriera.

Il pilota della Mercedes è partito dalla pole position sabato, superando il compagno di squadra George Russell. Durante il primo giro, ha ingaggiato un'intensa battaglia con la Ferrari di Lewis Hamilton, riuscendo a riconquistare la testa della corsa in una gara caratterizzata da adrenalina e determinazione.

A fine giornata, quando i primi tre si sono riuniti sul podio, il diciannovenne è rimasto senza parole quando David Coulthard gli ha chiesto del suo storico trionfo. Invece di dilungarsi, è stato sopraffatto dall'emozione, commosso fino alle lacrime dal caloroso abbraccio del compagno di squadra, e si è preso un momento per congratularsi con Hamilton, che ha tagliato il traguardo al secondo posto.

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Antonelli ha spiegato: "Sono senza parole. Sto quasi per piangere. Grazie mille alla mia squadra, che ha reso questo sogno realtà". Poco dopo, in seguito ai commenti di Russell e Hamilton, il pilota ha dichiarato commosso: "Ieri ho detto che volevo riportare l'Italia al vertice, e oggi ci siamo riusciti. Nonostante un piccolo spavento verso la fine per un errore, è stata una gara fantastica".

Dopo la gara, Russell ha commentato: "Le mie più sincere congratulazioni a Kimi, perché vincere la prima gara è qualcosa di davvero speciale. Ha guidato in modo eccezionale, soprattutto in questo weekend, e sono orgoglioso di condividere il podio con lui e Hamilton".

Hamilton, che ha condiviso il podio con il suo amico e ingegnere di pista di Antonelli, Peter Bonnington, era visibilmente emozionato. Abbracciando Antonelli appena scesi dalle rispettive vetture, ha detto nell'intervista post-gara: "Prima di tutto, congratulazioni, Kimi. Sono davvero felice per te e onorato di condividere questo momento con te".

"Hai preso il mio posto in questa grande squadra, quindi mi congratulo anche con la Mercedes. Stanno facendo un enorme passo avanti e abbiamo molto lavoro da fare per stare al passo con loro", ha detto il pilota della Ferrari.

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Qual ​​è la classifica del Campionato Piloti dopo il GP di Cina?

GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

George Russell rimane al primo posto, con Kimi Antonelli subito dietro dopo aver conquistato la pole position e la vittoria in Cina. Alle loro spalle, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton completano la terza e la quarta posizione.

Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i loro primi punti stagionali, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a secco di punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.

Pos. Pilota Punti 1 George Russell 51 2 Kimi Antonelli 47 3 Charles Leclerc 34 4 Lewis Hamilton 33 5 Oliver Bearman 17 6 Lando Norris 15 7 Pierre Gasly 9 8 Max Verstappen 8 9 Liam Lawson 8 10 Arvin Lindblad 4 11 Oscar Piastri 3 12 Carlos Sainz 2 13 Gabriel Bortoleto 2 14 Franco Colapinto 1 15 Esteban Ocon 0 16 Alexander Albon 0 17 Sergio Pérez 0 18 Fernando Alonso 0 19 Lance Stroll 0 20 Nico Hulkenberg 0

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