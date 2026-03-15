Kimi Antonelli ha trionfato al Gran Premio di Cina 2026, conquistando la sua prima vittoria in Formula 1 e diventando il secondo pilota più giovane nella storia a raggiungere questo risultato, subito dopo Max Verstappen.

Il pilota ha saputo resistere alla pressione dei Ferrari, regalando all’Italia una vittoria in F1 che non si assisteva dal 2006. George Russell ha completato il podio, piazzandosi subito dopo il compagno, mentre Lewis Hamilton ha chiuso la scaletta tra i tre migliori.

Charles Leclerc e Oliver Bearman hanno chiuso la Top 5, superando Pierre Gasly, Liam Lawson e Isack Hadjar. Nonostante un inizio d’anno segnato da qualche difficoltà, Carlos Sainz ha fatto registrare un buon punto terminando al nono posto, contribuendo così alla classifica del campionato.

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Franco Colapinto ha ottenuto il suo primo punteggio in carriera come pilota Alpine, concludendo tra i dieci, mentre Fernando Alonso ha dovuto arrendersi a causa di problemi alla sua Aston Martin. Sergio Pérez si è piazzato al quindicesimo posto, un dato che fornirà sicuramente spunti preziosi a Cadillac per il continuo sviluppo del monoposto.

Com'è andato il GP di Cina 2026?

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oliver Bearman 6 Pierre Gasly 7 Liam Lawson 8 Isack Hadjar 9 Carlos Sainz 10 Franco Colapinto 11 Nico Hulkenberg 12 Arvin Lindblad 13 Valtteri Bottas 14 Esteban Ocon 15 Sergio Pérez 16 Max Verstappen 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris 21 Gabriel Bortoleto 22 Alex Albon

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Cosa è successo al GP di Cina 2026?

La seconda gara dell’anno si è trasformata in un susseguirsi di abbandoni e ritiri a causa di problemi meccanici. Nei primi minuti è stato comunicato che Gabriel Bortoleto e Alexander Albon non avrebbero preso parte alla corsa.

All’inizio, Lewis Hamilton ha conquistato il comando, mentre Charles Leclerc è riuscito ad avanzare fino alla terza posizione. Franco Colapinto ha guadagnato terreno, sebbene alcuni, come Sergio Pérez, abbiano subito un imprevisto: il pilota messicano ha infatti avuto un contatto con Valtteri Bottas, suo compagno di squadra.

La Mercedes è rapidamente tornata al comando e, al terzo giro, Kimi Antonelli ha preso la testa della gara. Le posizioni sembravano stabilizzarsi, fino a quando al giro 11 Lance Stroll ha abbandonato, costringendo l’intervento di un Safety Car. Colapinto ha scelto di rimanere in pista, usufruendo della possibilità di migliorare la propria posizione in griglia; al ripartenza, il pilota argentino è sceso al quinto posto, mentre Antonelli ha mantenuto il primato.

Al giro 25 si sono innescati due intensi duelli: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono contesi il terzo posto, mentre più in basso Franco Colapinto lottava per difendere il quinto dalla sfida di Esteban Ocon. Infine, al giro 29, George Russell ha ripreso una posizione immediatamente dietro Antonelli, avendo superato con disinvoltura i Ferrari ancora impegnati in un duello interno, mentre Colapinto è risalito all’ottava posizione pur senza ancora accedere ai box.

Al giro 33, Franco Colapinto ha dovuto interrompere la gara e, al suo rientro nei box, si è scontrato nuovamente con Ocon, un contatto che lo ha fatto retrocedere fino al dodicesimo posto. Verso la fine della corsa la serie di abbandoni si è riaffermata: Fernando Alonso ha dovuto ritirarsi a causa di vibrazioni persistenti nella sua Aston Martin, e qualche giro dopo Max Verstappen ha lasciato il circuito per problemi meccanici.

Nel finale, Leclerc ha deciso di non insistere nella lotta contro Hamilton per l’ultimo posto sul podio, mentre Antonelli ha mantenuto il primo posto, festeggiando una vittoria storica in casa italiana.

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