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Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025 — Foto: © IMAGO

L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari

Kimi Antonelli ha trionfato al Gran Premio di Cina 2026, conquistando la sua prima vittoria in Formula 1 e diventando il secondo pilota più giovane nella storia a raggiungere questo risultato, subito dopo Max Verstappen.

Il pilota ha saputo resistere alla pressione dei Ferrari, regalando all’Italia una vittoria in F1 che non si assisteva dal 2006. George Russell ha completato il podio, piazzandosi subito dopo il compagno, mentre Lewis Hamilton ha chiuso la scaletta tra i tre migliori.

Charles Leclerc e Oliver Bearman hanno chiuso la Top 5, superando Pierre Gasly, Liam Lawson e Isack Hadjar. Nonostante un inizio d’anno segnato da qualche difficoltà, Carlos Sainz ha fatto registrare un buon punto terminando al nono posto, contribuendo così alla classifica del campionato.

Franco Colapinto ha ottenuto il suo primo punteggio in carriera come pilota Alpine, concludendo tra i dieci, mentre Fernando Alonso ha dovuto arrendersi a causa di problemi alla sua Aston Martin. Sergio Pérez si è piazzato al quindicesimo posto, un dato che fornirà sicuramente spunti preziosi a Cadillac per il continuo sviluppo del monoposto.

Com'è andato il GP di Cina 2026?

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oliver Bearman
6Pierre Gasly
7Liam Lawson
8Isack Hadjar
9Carlos Sainz
10Franco Colapinto
11Nico Hulkenberg
12Arvin Lindblad
13Valtteri Bottas
14Esteban Ocon
15Sergio Pérez
16Max Verstappen
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Oscar Piastri
20Lando Norris
21Gabriel Bortoleto
22Alex Albon

Correlato: STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

Cosa è successo al GP di Cina 2026?

La seconda gara dell’anno si è trasformata in un susseguirsi di abbandoni e ritiri a causa di problemi meccanici. Nei primi minuti è stato comunicato che Gabriel Bortoleto e Alexander Albon non avrebbero preso parte alla corsa.

All’inizio, Lewis Hamilton ha conquistato il comando, mentre Charles Leclerc è riuscito ad avanzare fino alla terza posizione. Franco Colapinto ha guadagnato terreno, sebbene alcuni, come Sergio Pérez, abbiano subito un imprevisto: il pilota messicano ha infatti avuto un contatto con Valtteri Bottas, suo compagno di squadra.

La Mercedes è rapidamente tornata al comando e, al terzo giro, Kimi Antonelli ha preso la testa della gara. Le posizioni sembravano stabilizzarsi, fino a quando al giro 11 Lance Stroll ha abbandonato, costringendo l’intervento di un Safety Car. Colapinto ha scelto di rimanere in pista, usufruendo della possibilità di migliorare la propria posizione in griglia; al ripartenza, il pilota argentino è sceso al quinto posto, mentre Antonelli ha mantenuto il primato.

Al giro 25 si sono innescati due intensi duelli: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono contesi il terzo posto, mentre più in basso Franco Colapinto lottava per difendere il quinto dalla sfida di Esteban Ocon. Infine, al giro 29, George Russell ha ripreso una posizione immediatamente dietro Antonelli, avendo superato con disinvoltura i Ferrari ancora impegnati in un duello interno, mentre Colapinto è risalito all’ottava posizione pur senza ancora accedere ai box.

Al giro 33, Franco Colapinto ha dovuto interrompere la gara e, al suo rientro nei box, si è scontrato nuovamente con Ocon, un contatto che lo ha fatto retrocedere fino al dodicesimo posto. Verso la fine della corsa la serie di abbandoni si è riaffermata: Fernando Alonso ha dovuto ritirarsi a causa di vibrazioni persistenti nella sua Aston Martin, e qualche giro dopo Max Verstappen ha lasciato il circuito per problemi meccanici.

Nel finale, Leclerc ha deciso di non insistere nella lotta contro Hamilton per l’ultimo posto sul podio, mentre Antonelli ha mantenuto il primo posto, festeggiando una vittoria storica in casa italiana.

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