OTTIME NOTIZIE: La FIA annuncia CAMBIAMENTI al calendario 2026

La FIA ha annunciato ufficialmente la cancellazione del Gran Premio dell'Arabia Saudita e del Gran Premio del Bahrain dal Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

L'organo di governo ha comunicato quanto segue in una nota ufficiale diffusa prima dell'inizio del Gran Premio di Cina: "È stato confermato oggi che, a seguito di un'attenta valutazione, a causa dell'attuale situazione nella regione mediorientale, i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita non si disputeranno ad aprile.

Nonostante siano state prese in considerazione diverse alternative, si è infine deciso di non inserire alcuna gara sostitutiva ad aprile." Anche le gare di Formula 2, Formula 3 e F1 Academy non si terranno nelle date previste.

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"Questa decisione è stata presa in stretta consultazione con il Formula One Group, i promotori locali e i nostri club affiliati nella regione", hanno rivelato.

Questa decisione potrebbe essere cruciale per team come Cadillac e Aston Martin, per sviluppare ulteriormente le proprie vetture e colmare il notevole divario con gli altri team. Si tratterà di una pausa di quattro settimane, simile a una pausa estiva, durante la quale i team potranno lavorare allo sviluppo delle proprie auto.

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Perché il motore Mercedes è illegale?

A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, sembra che il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, appoggi queste dichiarazioni e minacci addirittura azioni legali qualora la power unit venisse dichiarata illegale.

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