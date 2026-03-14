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Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car

Ferrari F1: Leclerc rompe il silenzio sulla lite con Hamilton; messaggio DELUDENTE

Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car — Foto: © IMAGO

Ferrari F1: Leclerc rompe il silenzio sulla lite con Hamilton; messaggio DELUDENTE

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di sabato 14° marzo 2026 in Formula 1.

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