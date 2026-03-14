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Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo

Antonelli F1: TUTTI i record; LANCIA UN AVVERTIMENTO; Hamilton offre una valutazione sincera

Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo — Foto: © IMAGO

Antonelli F1: TUTTI i record; LANCIA UN AVVERTIMENTO; Hamilton offre una valutazione sincera

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 14° marzo 2026 in Formula 1.

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Kimi Antonelli F1: LANCIA UN AVVERTIMENTO al resto della griglia per il GP di Cina. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Lewis Hamilton offre una valutazione sincera dopo averlo sostituito alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

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