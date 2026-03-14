Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina

Lewis Hamilton ha lasciato un messaggio che potrebbe deludere i suoi fan in vista del Gran Premio di Cina.

Il sette volte campione del mondo ha parlato delle sue aspettative per la gara dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race e aver mantenuto la stessa posizione anche in qualifica.

Parlando del GP di Cina, Hamilton ha dichiarato ai media: "Mercedes? Forse non hanno attivato la modalità che avevano impostato, non lo so, quindi prendiamolo con le pinze. Comunque, penso che abbiamo fatto progressi durante la pausa grazie ad alcune modifiche apportate e a ciò che abbiamo imparato durante la Sprint Race".

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"Quindi sono grato che ci stiamo avvicinando un po', ma se si tratti di un vero passo avanti o meno, lo vedremo nelle qualifiche della prossima gara, ovviamente. Ma sì, stiamo inseguendo, stiamo dando la caccia, e so che tutti sono pronti a fare il possibile per colmare quel divario.

"Penso che sia molto improbabile che possiamo batterli in gara. Secondo i nostri dati, hanno un vantaggio di quattro-sei decimi nel passo gara. Lo abbiamo visto in Australia; penso che, con pista libera, siano davanti a noi in questo momento.

"Quindi non so, forse con la strategia, forse qualcosa può succedere, forse alla partenza, forse c'è un modo. Devo assicurarmi di non danneggiare le gomme cercando di stargli dietro. Devo guidare meglio domani", ha aggiunto.

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Cosa è successo nelle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026?

Kimi Antonelli ha fatto la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1. Il pilota italiano ha approfittato dei problemi di George Russell e lo ha battuto di 0,222 secondi.

Davanti alla Mercedes si sono piazzati Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris. Pierre Gasly ha chiuso al 7° posto, seguito da Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

In Q2, Franco Colapinto ha mancato l'accesso alla finale per soli 0,005 secondi. Come l'argentino, sono stati eliminati anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto.

Sergio Pérez ha chiuso in fondo alla griglia, in un weekend funestato da problemi alla sua Cadillac. Insieme a Checo, sono stati eliminati in Q1 anche Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Nico Hulkenberg 12 Franco Colapinto 13 Esteban Ocon 14 Liam Lawson 15 Arvin Lindblad 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Alex Albon 19 Fernando Alonso 20 Valtteri Bottas 21 Lance Stroll 22 Sergio Pérez

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