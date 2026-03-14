Charles Leclerc ha rotto il silenzio riguardo allo scontro con Lewis Hamilton nella Sprint Race del Gran Premio di Cina 2016.

Il pilota monegasco e il suo compagno di squadra si sono dati battaglia per il secondo e il terzo posto nella gara sprint di Shanghai. Alla fine, è stato il sette volte campione del mondo ad aggiudicarsi l'ultimo gradino del podio.

Leclerc ha parlato con la stampa di quanto accaduto con Hamilton prima della gara di domenica: "No, non abbiamo parlato, ma andrà tutto bene. Penso che Lewis fosse semplicemente più veloce e si sentisse più a suo agio fin dall'inizio del weekend.

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"Quindi, onestamente, essere dietro a Lewis su una pista come questa mi rende abbastanza soddisfatto. Anche se fa male dirlo, perché si vuole sempre essere i più veloci, lui ha semplicemente fatto un lavoro migliore e se lo merita. Domani, per la gara, mi sento un po' meglio e penso anche che il mio assetto sia molto buono per la gara", ha aggiunto.

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Cosa è successo nella gara sprint del GP di Cina 2026?

Ancora una volta, la partenza è stata cruciale nella gara sprint del Gran Premio di Cina 2026: Antonelli ha avuto una brutta partenza e ha perso posizioni. Hamilton è riuscito a recuperare e a lottare con Russell per la testa della corsa. Anche Max Verstappen ha avuto una partenza difficile, scivolando indietro in griglia allo spegnimento dei semafori.

Solo all'ottavo giro Leclerc è riuscito a raggiungere Hamilton e a superarlo, conquistando la seconda posizione. Nonostante Kimi Räikkönen avesse iniziato a recuperare posizioni, una penalità della FIA ha influenzato il suo risultato finale.

Mentre Hamilton e Leclerc continuavano la loro accesa battaglia per il secondo posto, al tredicesimo giro è iniziata la serie di ritiri. Il primo è stato Arvin Lindblad della Racing Bulls, seguito da Valtteri Bottas della Cadillac e infine Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi in un tratto del circuito, causando l'ingresso della safety car.

A causa della lentezza con cui le squadre di soccorso e i commissari hanno rimosso la vettura di Nico, mancavano solo pochi giri alla fine della lotta per la vittoria. Alla fine, Russell è riuscito a mantenere il primo posto.

Nonostante fosse partito ultimo e la sua Cadillac avesse ancora problemi a causa delle FP1, Checo ha ricevuto una penalità dalla FIA che non ha modificato il suo risultato finale. Verstappen è andato vicino a superare Bearman per l'ottava posizione, l'ultima utile per i punti, ma non ci è riuscito.

GP di Cina 2026: Com'è stata la Sprint Race

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 4 Lando Norris 5 Kimi Antonelli 6 Oscar Piastri 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Max Verstappen 10 Esteban Ocon 11 Pierre Gasly 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Franco Colapinto 15 Isack Hadjar 16 Alex Albon 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Sergio Pérez 20 Nico Hulkenberg 21 Valtteri Bottas 22 Arvin Lindblad

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