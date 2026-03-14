close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc and Lewis Hamilton stand in front of an edited cracked Ferrari badge

Charles Leclerc rompe il silenzio sulla lite con Lewis Hamilton in Cina

Charles Leclerc and Lewis Hamilton stand in front of an edited cracked Ferrari badge — Foto: © IMAGO

Charles Leclerc rompe il silenzio sulla lite con Lewis Hamilton in Cina

Charles Leclerc ha rotto il silenzio riguardo allo scontro con Lewis Hamilton nella Sprint Race del Gran Premio di Cina 2016.

Il pilota monegasco e il suo compagno di squadra si sono dati battaglia per il secondo e il terzo posto nella gara sprint di Shanghai. Alla fine, è stato il sette volte campione del mondo ad aggiudicarsi l'ultimo gradino del podio.

Leclerc ha parlato con la stampa di quanto accaduto con Hamilton prima della gara di domenica: "No, non abbiamo parlato, ma andrà tutto bene. Penso che Lewis fosse semplicemente più veloce e si sentisse più a suo agio fin dall'inizio del weekend.

"Quindi, onestamente, essere dietro a Lewis su una pista come questa mi rende abbastanza soddisfatto. Anche se fa male dirlo, perché si vuole sempre essere i più veloci, lui ha semplicemente fatto un lavoro migliore e se lo merita. Domani, per la gara, mi sento un po' meglio e penso anche che il mio assetto sia molto buono per la gara", ha aggiunto.

Correlato: Griglia di partenza del GP di Cina: in quale posizione partiranno Antonelli, Hamilton, Leclerc e gli altri?

Cosa è successo nella gara sprint del GP di Cina 2026?

Ancora una volta, la partenza è stata cruciale nella gara sprint del Gran Premio di Cina 2026: Antonelli ha avuto una brutta partenza e ha perso posizioni. Hamilton è riuscito a recuperare e a lottare con Russell per la testa della corsa. Anche Max Verstappen ha avuto una partenza difficile, scivolando indietro in griglia allo spegnimento dei semafori.

Solo all'ottavo giro Leclerc è riuscito a raggiungere Hamilton e a superarlo, conquistando la seconda posizione. Nonostante Kimi Räikkönen avesse iniziato a recuperare posizioni, una penalità della FIA ha influenzato il suo risultato finale.

Mentre Hamilton e Leclerc continuavano la loro accesa battaglia per il secondo posto, al tredicesimo giro è iniziata la serie di ritiri. Il primo è stato Arvin Lindblad della Racing Bulls, seguito da Valtteri Bottas della Cadillac e infine Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi in un tratto del circuito, causando l'ingresso della safety car.

A causa della lentezza con cui le squadre di soccorso e i commissari hanno rimosso la vettura di Nico, mancavano solo pochi giri alla fine della lotta per la vittoria. Alla fine, Russell è riuscito a mantenere il primo posto.

Nonostante fosse partito ultimo e la sua Cadillac avesse ancora problemi a causa delle FP1, Checo ha ricevuto una penalità dalla FIA che non ha modificato il suo risultato finale. Verstappen è andato vicino a superare Bearman per l'ottava posizione, l'ultima utile per i punti, ma non ci è riuscito.

GP di Cina 2026: Com'è stata la Sprint Race

Posizione Pilota
1George Russell
2Charles Leclerc
3Lewis Hamilton
4Lando Norris
5Kimi Antonelli
6Oscar Piastri
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Max Verstappen
10Esteban Ocon
11Pierre Gasly
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Franco Colapinto
15Isack Hadjar
16 Alex Albon
17 Fernando Alonso
18 Lance Stroll
19 Sergio Pérez
20 Nico Hulkenberg
21 Valtteri Bottas
22 Arvin Lindblad

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Gran Premio di Cina

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina

Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina

  • 2 ore fa
Griglia di partenza del GP di Cina: in quale posizione partiranno Antonelli, Hamilton, Leclerc e gli altri?

Griglia di partenza del GP di Cina: in quale posizione partiranno Antonelli, Hamilton, Leclerc e gli altri?

  • Oggi 09:45
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

  • Oggi 09:13
Lewis Hamilton offre una valutazione sincera di Kimi Antonelli dopo averlo sostituito alla Mercedes

Lewis Hamilton offre una valutazione sincera di Kimi Antonelli dopo averlo sostituito alla Mercedes

  • 29 minuti fa
Come guardare il Gran Premio di Cina del 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto quello che c'è da sapere.

Come guardare il Gran Premio di Cina del 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto quello che c'è da sapere.

  • Oggi 10:01
Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina

Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina

  • Oggi 05:09

Notizie di Formula 1

16:00
Lewis Hamilton offre una valutazione sincera di Kimi Antonelli dopo averlo sostituito alla Mercedes
15:00
La Ferrari PROVOCA TIMORE nel CAMPIONE DI F1
14:00
Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina
13:00
Charles Leclerc rompe il silenzio sulla lite con Lewis Hamilton in Cina

Appena arrivato

16:00
Lewis Hamilton offre una valutazione sincera di Kimi Antonelli dopo averlo sostituito alla Mercedes
15:00
La Ferrari PROVOCA TIMORE nel CAMPIONE DI F1
14:00
Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina
12:00
Kimi Antonelli lancia un avvertimento al resto dei piloti in vista del GP di Cina
10:52
F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina Ferrari

Lewis Hamilton lascia un messaggio deludente per il GP di Cina

2 ore fa
Kimi Antonelli lancia un avvertimento al resto dei piloti in vista del GP di Cina GP di Cina

Kimi Antonelli lancia un avvertimento al resto dei piloti in vista del GP di Cina

Oggi 12:00
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila GP di Cina 2026

STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

Oggi 09:13
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint Mercedes

Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint

Oggi 06:50
Ontdek het op Google Play