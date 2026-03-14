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Kimi Antonelli in Melbourne

F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO

F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha concluso la sua prima stagione da esordiente in Formula 1 e da allora ha infranto diversi record.

Il pilota della Mercedes ha chiuso al settimo posto nel Campionato del Mondo Piloti 2015 con 150 punti, tra cui una pole position e un podio in una Sprint Race, ma non è tutto. La stella italiana ha superato Lewis Hamilton per il maggior numero di punti conquistati in una stagione completa da un esordiente.

Inoltre, è diventato il pilota più giovane a conquistare una pole position in qualsiasi categoria, a guidare una gara e a realizzare il giro più veloce in una gara.

All'inizio del Campionato del Mondo 2026, Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1.

Correlato: STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

Cosa è successo nelle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026?

Kimi Antonelli ha fatto la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1. Il pilota italiano ha approfittato dei problemi di George Russell e lo ha battuto di 0,222 secondi.

Davanti alla Mercedes si sono piazzati Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris. Pierre Gasly ha chiuso al 7° posto, seguito da Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

In Q2, Franco Colapinto ha mancato l'accesso alla finale per soli 0,005 secondi. Come l'argentino, sono stati eliminati anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto.

Sergio Pérez ha chiuso in fondo alla griglia, in un weekend funestato da problemi alla sua Cadillac. Insieme a Checo, sono stati eliminati in Q1 anche Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Pierre Gasly
8Max Verstappen
9Isack Hadjar
10Oliver Bearman
11Nico Hulkenberg
12Franco Colapinto
13Esteban Ocon
14Liam Lawson
15Arvin Lindblad
16Gabriel Bortoleto
17Carlos Sainz
18Alex Albon
19Fernando Alonso
20Valtteri Bottas
21Lance Stroll
22Sergio Pérez

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