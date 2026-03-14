F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes
F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes
Andrea Kimi Antonelli ha concluso la sua prima stagione da esordiente in Formula 1 e da allora ha infranto diversi record.
Il pilota della Mercedes ha chiuso al settimo posto nel Campionato del Mondo Piloti 2015 con 150 punti, tra cui una pole position e un podio in una Sprint Race, ma non è tutto. La stella italiana ha superato Lewis Hamilton per il maggior numero di punti conquistati in una stagione completa da un esordiente.
Inoltre, è diventato il pilota più giovane a conquistare una pole position in qualsiasi categoria, a guidare una gara e a realizzare il giro più veloce in una gara.
All'inizio del Campionato del Mondo 2026, Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1.
Correlato: STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
Cosa è successo nelle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026?
Kimi Antonelli ha fatto la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1. Il pilota italiano ha approfittato dei problemi di George Russell e lo ha battuto di 0,222 secondi.
Davanti alla Mercedes si sono piazzati Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris. Pierre Gasly ha chiuso al 7° posto, seguito da Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman.
In Q2, Franco Colapinto ha mancato l'accesso alla finale per soli 0,005 secondi. Come l'argentino, sono stati eliminati anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto.
Sergio Pérez ha chiuso in fondo alla griglia, in un weekend funestato da problemi alla sua Cadillac. Insieme a Checo, sono stati eliminati in Q1 anche Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Lewis Hamilton
|4
|Charles Leclerc
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Pierre Gasly
|8
|Max Verstappen
|9
|Isack Hadjar
|10
|Oliver Bearman
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Franco Colapinto
|13
|Esteban Ocon
|14
|Liam Lawson
|15
|Arvin Lindblad
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Carlos Sainz
|18
|Alex Albon
|19
|Fernando Alonso
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Lance Stroll
|22
|Sergio Pérez
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