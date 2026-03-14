F1 2026: TUTTI i record di Kimi Antonelli con la Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha concluso la sua prima stagione da esordiente in Formula 1 e da allora ha infranto diversi record.

Il pilota della Mercedes ha chiuso al settimo posto nel Campionato del Mondo Piloti 2015 con 150 punti, tra cui una pole position e un podio in una Sprint Race, ma non è tutto. La stella italiana ha superato Lewis Hamilton per il maggior numero di punti conquistati in una stagione completa da un esordiente.

Inoltre, è diventato il pilota più giovane a conquistare una pole position in qualsiasi categoria, a guidare una gara e a realizzare il giro più veloce in una gara.

All'inizio del Campionato del Mondo 2026, Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1.

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Cosa è successo nelle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026?

Kimi Antonelli ha fatto la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1. Il pilota italiano ha approfittato dei problemi di George Russell e lo ha battuto di 0,222 secondi.

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Davanti alla Mercedes si sono piazzati Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris. Pierre Gasly ha chiuso al 7° posto, seguito da Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

In Q2, Franco Colapinto ha mancato l'accesso alla finale per soli 0,005 secondi. Come l'argentino, sono stati eliminati anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto.

Sergio Pérez ha chiuso in fondo alla griglia, in un weekend funestato da problemi alla sua Cadillac. Insieme a Checo, sono stati eliminati in Q1 anche Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Nico Hulkenberg 12 Franco Colapinto 13 Esteban Ocon 14 Liam Lawson 15 Arvin Lindblad 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Alex Albon 19 Fernando Alonso 20 Valtteri Bottas 21 Lance Stroll 22 Sergio Pérez

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