Come guardare il Gran Premio di Cina del 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto quello che c'è da sapere.

GPFans presenta tutto ciò che devi sapere per seguire il Gran Premio di Cina del Campionato del Mondo di Formula 1 2026 a Shanghai.

Kimi Antonelli spera di sfruttare al meglio la potenza e i vantaggi che il suo motore Mercedes dovrebbe offrire. Il suo team è considerato il favorito per il campionato.

Nel frattempo, la Ferrari spera di avere una possibilità di conquistare il titolo approfittando dei cambiamenti regolamentari della Formula 1 previsti per il 2026. Lewis Hamilton non può permettersi un'altra stagione come quella del 2025. Anche Charles Leclerc ha bisogno di buoni risultati con la Scuderia Ferrari, dato che circolano voci su un suo possibile cambio di team in caso di ulteriori delusioni.

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Di seguito, ecco tutti i dettagli utili su orari e canali televisivi per seguire l’evento, con informazioni aggiornate per i principali mercati di riferimento in America Latina, Italia e Stati Uniti.

Orari GP Cina: Domenica 15 marzo 2026

Gara

Italia: 08:00 hrs / DAZN

08:00 hrs / DAZN Argentina: 04:00 hrs / ESPN

04:00 hrs / ESPN Colombia: 02:00 hrs / ESPN

02:00 hrs / ESPN Messico: 01:00 hrs / SkySports

01:00 hrs / SkySports Stati Uniti (Pacifico): 00:00 hrs / Apple

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Perché il motore Mercedes è considerato illegale?

La prossima stagione prevede che il rapporto di compressione nei motori a combustione interna debba essere fissato a 16:1. Tuttavia, si vocifera che nel caso della Mercedes questo coefficiente possa raggiungere valori fino a 18:1 una volta che il motore ha raggiunto la temperatura ottimale, con il rischio di aumentare in maniera significativa la potenza erogata. Attualmente, le normative impongono alla FIA di verificare il rapporto di compressione a temperatura ambiente, confermando dunque il valore di 16:1 per il team tedesco.

Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che il limite rimanga invariato anche con il motore in esercizio, mentre si sospetta che Red Bull Ford stia già lavorando a una soluzione per fare fronte a questa complicazione normativa. La FIA ha organizzato numerosi incontri con i principali produttori di motori per chiarire la questione, cosa che ha suscitato forti reazioni da parte di Mercedes. Il team principal Toto Wolff ha dichiarato: "Il nostro motore rispetta tutte le normative senza eccezioni, come già confermato dalla FIA. Eventuali pressioni saranno affrontate con la massima serietà". Inoltre, anche Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz, avrebbe espresso il proprio sostegno a queste affermazioni, arrivando a minacciare azioni legali nel caso in cui venisse dichiarata l'illegalità della nostra unità di potenza.

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