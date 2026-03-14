Griglia di partenza del GP di Cina: in quale posizione partiranno Antonelli, Hamilton, Leclerc e gli altri?

GPFans presenta la griglia di partenza per il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1.

George Russell si è ripreso da una sessione di qualifiche quasi disastrosa nel GP di Cina e ha conquistato la seconda posizione in griglia. Dopo aver subito un malfunzionamento della sua monoposto in Q3, la Mercedes ha lavorato in extremis per permettergli di tornare in pista con un giro decisivo.

Kimi Antonelli ha fatto la storia diventando il pilota più giovane a conquistare la pole position in Formula 1, a soli 19 anni. Con un vantaggio di oltre due decimi sul suo compagno di squadra, ha assicurato alla Mercedes uno dei primi posti in griglia. Russell, che ha lamentato un sottosterzo alla fine di Q2 rimanendo dietro a Charles Leclerc e ad Antonelli, ha mostrato segnali di difficoltà tecniche.

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Per cercare di risolvere il problema, il team ha regolato l’ala anteriore prima di Q3; tuttavia, il pilota britannico ha subito un'improvvisa perdita di potenza una volta in pista. Pur riuscendo a ripartire, il recupero è stato lento e la difficoltà nel cambiare marcia gli ha impedito di competere al ritmo del suo giovane collega, costringendolo a dirigersi verso i box nella speranza di risolvere definitivamente il malfunzionamento.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc avranno l'opportunità di sfruttare una partenza spettacolare dalla terza e dalla quarta posizione, rispettivamente. Intanto, Max Verstappen partirà dall'ottava posizione, subito dopo l’Alpine di Pierre Gasly, che si è assicurata un posto in una fila di testa.

Il weekend di Arvid Lindblad non è stato dei migliori. Convocato in pit prima della fine della sessione a causa di un guasto rilevato dai tecnici, il pilota ha dovuto abbandonare la sprint dopo essersi fermato per pochi giri durante le prove.

Nonostante sia riuscito a completare un ultimo giro che gli ha permesso di accedere a Q2, l’ultimo tentativo per inserirsi nella top 10 è stato compromesso da un errore di guida di Gabriel Bortoleto nell’ultima curva, che ha portato all'attivazione doppia delle bandiere gialle e ha relegato Lindblad al quindicesimo posto. Le ultime sei posizioni sono state nuovamente distribuite tra due Williams, due Aston Martin e due Cadillac.

Qual è la griglia di partenza del GP di Cina 2026 di F1?

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Nico Hulkenberg 12 Franco Colapinto 13 Esteban Ocon 14 Liam Lawson 15 Arvin Lindblad 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Alex Albon 19 Fernando Alonso 20 Valtteri Bottas 21 Lance Stroll 22 Sergio Pérez

Correlato: STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila

Cosa è successo nelle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026?

Kimi Antonelli ha fatto la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Cina ed è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1. Il pilota italiano ha approfittato dei problemi di George Russell e lo ha battuto di 0,222 secondi.

Davanti alla Mercedes si sono piazzati Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris. Pierre Gasly ha chiuso al 7° posto, seguito da Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

In Q2, Franco Colapinto ha mancato l'accesso alla finale per soli 0,005 secondi. Come l'argentino, sono stati eliminati anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad e Gabriel Bortoleto.

Sergio Pérez ha chiuso in fondo alla griglia, in un weekend funestato da problemi alla sua Cadillac. Insieme a Checo, sono stati eliminati in Q1 anche Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon e Carlos Sainz.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Nico Hulkenberg 12 Franco Colapinto 13 Esteban Ocon 14 Liam Lawson 15 Arvin Lindblad 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Alex Albon 19 Fernando Alonso 20 Valtteri Bottas 21 Lance Stroll 22 Sergio Pérez

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