Russell si è divertito a sfidare Hamilton: "Normalmente, le gare sprint sono noiose"
Russell si è divertito a sfidare Hamilton: "Normalmente, le gare sprint sono noiose"
George Russell ha conquistato il massimo dei punti nella Sprint al Shanghai International Circuit, superando la Ferrari sin dai primi istanti e ottenendo un successo ancor più entusiasmante con una ripartenza tardiva.
Il pilota della Mercedes ha festeggiato il risultato in Cina, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire situazioni ad alta pressione. Sabato, Russell ha preso il via della gara Sprint del Gran Premio di Cina dalla pole position e, di giro in giro, ha combattuto testa a testa con Lewis Hamilton, consentendo anche a Charles Leclerc di rimanere in corsa.
I due piloti della Ferrari si sono poi sfidati tra di loro, permettendo a Russell di allargare leggermente il distacco. Durante una safety car, attivata a causa dell’Audi in panne di Nico Hülkenberg, il pilota ha approfittato dell’occasione per cambiare gomme, optando per un set di soft. Nelle ultime tre giri ha mantenuto Leclerc a una distanza precisa di 0,674 secondi.
"Ne ho parlato proprio con Charles e, ti confesso, è stata un’esperienza davvero piacevole", ha commentato Russell a Ho-Pin Tung subito dopo la gara. "La strategia per i sorpassi è molto delicata e non risulta affatto semplice. Spero che anche i tifosi abbiano apprezzato lo spettacolo, visto che di solito le sprint appaiono piuttosto monotone. Per noi era fondamentale mantenere il controllo della corsa, anche sotto la safety car. Sono davvero soddisfatto della vittoria."
Il leader del campionato ha poi illustrato le sfide affrontate durante la gara: "Ci sono molti elementi in gioco. La prima curva, in particolare, è molto lunga e, se spingi troppo, rischi di compromettere il pneumatico anteriore sinistro. Trovare il giusto equilibrio in queste situazioni non è semplice." Russell ha elogiato anche il confronto con Hamilton, aggiungendo: "Lewis ha dato il massimo nelle prime fasi del giro, una prestazione che mi ha sorpreso. Con vent’anni di esperienza, c'è sempre qualcosa da imparare dal suo stile di guida."
Correlato: Hamilton ammette dopo il terzo posto nello Sprint: "Non mi va proprio giù"
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina
- Oggi 05:09
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint
- 2 ore fa
FIA sorprendono con la dichiarazione relativa alla penalità ad Antonelli dopo l'incidente nella Sprint
- 2 ore fa
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- Ieri 09:41
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint
FIA sorprendono con la dichiarazione relativa alla penalità ad Antonelli dopo l'incidente nella Sprint
Come funzionano e quali cambiamenti nel 2026?
Hamilton lancia una nuova ACCUSA sul motore "illegale" della Mercedes
Latest News
Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina
- Oggi 05:09
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint
- 2 ore fa
F1 Riepilogo: Risultati delle FP1, Qualifying Sprint e Sprint Race del GP di Cina 2026
- 2 ore fa
Russell si è divertito a sfidare Hamilton: "Normalmente, le gare sprint sono noiose"
- 2 ore fa
Hamilton ammette dopo il terzo posto nello Sprint: "Non mi va proprio giù"
- 2 ore fa
FIA sorprendono con la dichiarazione relativa alla penalità ad Antonelli dopo l'incidente nella Sprint
- 2 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
- 7 marzo