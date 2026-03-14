George Russell ha conquistato il massimo dei punti nella Sprint al Shanghai International Circuit, superando la Ferrari sin dai primi istanti e ottenendo un successo ancor più entusiasmante con una ripartenza tardiva.

Il pilota della Mercedes ha festeggiato il risultato in Cina, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire situazioni ad alta pressione. Sabato, Russell ha preso il via della gara Sprint del Gran Premio di Cina dalla pole position e, di giro in giro, ha combattuto testa a testa con Lewis Hamilton, consentendo anche a Charles Leclerc di rimanere in corsa.

I due piloti della Ferrari si sono poi sfidati tra di loro, permettendo a Russell di allargare leggermente il distacco. Durante una safety car, attivata a causa dell’Audi in panne di Nico Hülkenberg, il pilota ha approfittato dell’occasione per cambiare gomme, optando per un set di soft. Nelle ultime tre giri ha mantenuto Leclerc a una distanza precisa di 0,674 secondi.

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"Ne ho parlato proprio con Charles e, ti confesso, è stata un’esperienza davvero piacevole", ha commentato Russell a Ho-Pin Tung subito dopo la gara. "La strategia per i sorpassi è molto delicata e non risulta affatto semplice. Spero che anche i tifosi abbiano apprezzato lo spettacolo, visto che di solito le sprint appaiono piuttosto monotone. Per noi era fondamentale mantenere il controllo della corsa, anche sotto la safety car. Sono davvero soddisfatto della vittoria."

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Il leader del campionato ha poi illustrato le sfide affrontate durante la gara: "Ci sono molti elementi in gioco. La prima curva, in particolare, è molto lunga e, se spingi troppo, rischi di compromettere il pneumatico anteriore sinistro. Trovare il giusto equilibrio in queste situazioni non è semplice." Russell ha elogiato anche il confronto con Hamilton, aggiungendo: "Lewis ha dato il massimo nelle prime fasi del giro, una prestazione che mi ha sorpreso. Con vent’anni di esperienza, c'è sempre qualcosa da imparare dal suo stile di guida."

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Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

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