Hamilton ammette dopo il terzo posto nello Sprint: "Non mi va proprio giù"

Lewis Hamilton ha concluso la gara di sabato al Gran Premio di Cina di Formula 1 conquistando un rispettabile terzo posto.

Pur essendo soddisfatto della sfida affrontata contro George Russell durante la Sprint, il risultato finale non lo convince del tutto. Il pilota della Ferrari racconta nel dettaglio come si è svolta la corsa, evidenziando gli sforzi profusi e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Un’esperienza che, nonostante il podio, lascia spazio a riflessioni su cosa possa essere migliorato nelle prossime sfide.

Al circuito internazionale di Shanghai, Hamilton è partito in quarta posizione nella Sprint, salendo rapidamente fino al secondo posto grazie al vantaggio offerto dal motore turbo più piccino della Ferrari, come già visto in Australia. Durante la gara lui e George Russell hanno combattuto testa a testa, mantenendo una lotta serrata giro dopo giro.

L'articolo continua sotto il video

Dopo un terzo della corsa, la Mercedes ha iniziato a lasciar spazio, mentre Charles Leclerc attaccava Hamilton. Una sosta ai box, indotta dalla safety car per via di Nico Hülkenberg, lo ha fatto retrocedere al quarto posto, ma alla ripartenza ha saputo superare Lando Norris per riconquistare il terzo.

In un'intervista a Ho-Pin Tung subito dopo la Sprint, Hamilton ha ringraziato il team, dichiarando: "Ringrazio il mio team per averci messi in una posizione competitiva contro la Mercedes. È stata una battaglia avvincente nelle fasi iniziali, anche se la velocità nelle rette dei nostri avversari attualmente supera la nostra.

"Nonostante siamo riusciti a ostacolare i loro piani, ho purtroppo subito il danno di un pneumatico anteriore sinistro." Hamilton ha poi sottolineato la necessità di migliorare la performance della vettura, promettendo di impegnarsi a fondo per colmare il gap tecnico.

Related image

Il sette volte campione del mondo spiega che il miglioramento rispetto all'anno precedente non deriva da uno stile di guida più adatto ai nuovi regolamenti, ma esclusivamente dalle prestazioni della vettura: "La macchina è notevolmente migliorata in termini di design e affidabilità, e sono felice di aver contribuito al suo sviluppo.

"Tuttavia, dopo aver guidato in prima linea, non posso nascondere una certa insoddisfazione per aver chiuso la gara in terza posizione. Lavorerò con determinazione la prossima domenica per ottenere risultati migliori," ha commentato Hamilton.

Correlato: Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato