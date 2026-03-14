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Russell, Leclerc, socials

Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina

Russell, Leclerc, socials — Foto: © IMAGO

Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina

George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Cina 2016, valido per il Campionato del Mondo di Formula 1.

La Mercedes ha ribadito il suo dominio, assicurandosi la vittoria nella Sprint Race, nonostante gli attacchi delle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Lando Norris e Kimi Antonelli hanno completato la top five, con l'italiano penalizzato durante la gara.

Oscar Piastri, Liam Lawson e Oliver Bearman hanno completato la zona punti della Sprint. Carlos Sainz ha chiuso al 12° posto, mentre Franco Colapinto si è piazzato al 14°.

Fernando Alonso è riuscito a terminare la sessione, chiudendo in 17ª posizione. Sergio Pérez ha terminato in fondo alla griglia, faticando a completare la gara, ma a differenza del compagno di squadra non è stato costretto al ritiro.

GP di Cina 2026: Come si è svolto lo Sprint Race

Posizione Pilota
1George Russell
2Charles Leclerc
3Lewis Hamilton
4Lando Norris
5Kimi Antonelli
6Oscar Piastri
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Max Verstappen
10Esteban Ocon
11Pierre Gasly
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Franco Colapinto
15Isack Hadjar
16Alex Albon
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Sergio Pérez
20Nico Hulkenberg
21Valtteri Bottas
22Arvin Lindblad

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Cosa è successo nella gara sprint del GP di Cina 2026?

Ancora una volta, la partenza è stata cruciale nella gara sprint del Gran Premio di Cina 2026: Antonelli ha avuto una brutta partenza e ha perso posizioni. Hamilton è riuscito a recuperare e a lottare con Russell per la testa della corsa. Anche Max Verstappen ha avuto una partenza difficile, scivolando indietro in griglia allo spegnimento dei semafori.

Solo all'ottavo giro Leclerc è riuscito a raggiungere Hamilton e a superarlo, conquistando la seconda posizione. Nonostante Kimi avesse iniziato a recuperare posizioni, una penalità della FIA ha influenzato il suo risultato finale.

Mentre Hamilton e Leclerc continuavano la loro accesa battaglia per il secondo posto, al tredicesimo giro è iniziata la serie di ritiri. Il primo è stato Arvin Lindblad della Racing Bulls, seguito da Valtteri Bottas della Cadillac e infine Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi in un tratto del circuito, causando l'ingresso della safety car.

A causa della lentezza con cui i soccorritori e i commissari hanno rimosso la vettura di Nico, sono rimasti solo pochi giri per la lotta per la vittoria. Alla fine, Russell è riuscito a mantenere il primo posto.

Nonostante fosse partito dall'ultima posizione e la sua Cadillac avesse ancora problemi dalle FP1, Checo ha ricevuto una penalità dalla FIA che non ha modificato il suo risultato finale. Verstappen è andato vicino a superare Bearman per l'ottava posizione, l'ultima utile per i punti, ma non ci è riuscito.

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