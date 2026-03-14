Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina
Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina
George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Cina 2016, valido per il Campionato del Mondo di Formula 1.
La Mercedes ha ribadito il suo dominio, assicurandosi la vittoria nella Sprint Race, nonostante gli attacchi delle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Lando Norris e Kimi Antonelli hanno completato la top five, con l'italiano penalizzato durante la gara.
Oscar Piastri, Liam Lawson e Oliver Bearman hanno completato la zona punti della Sprint. Carlos Sainz ha chiuso al 12° posto, mentre Franco Colapinto si è piazzato al 14°.
Fernando Alonso è riuscito a terminare la sessione, chiudendo in 17ª posizione. Sergio Pérez ha terminato in fondo alla griglia, faticando a completare la gara, ma a differenza del compagno di squadra non è stato costretto al ritiro.
GP di Cina 2026: Come si è svolto lo Sprint Race
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Charles Leclerc
|3
|Lewis Hamilton
|4
|Lando Norris
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Oscar Piastri
|7
|Liam Lawson
|8
|Oliver Bearman
|9
|Max Verstappen
|10
|Esteban Ocon
|11
|Pierre Gasly
|12
|Carlos Sainz
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Franco Colapinto
|15
|Isack Hadjar
|16
|Alex Albon
|17
|Fernando Alonso
|18
|Lance Stroll
|19
|Sergio Pérez
|20
|Nico Hulkenberg
|21
|Valtteri Bottas
|22
|Arvin Lindblad
Correlato: La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
Cosa è successo nella gara sprint del GP di Cina 2026?
Ancora una volta, la partenza è stata cruciale nella gara sprint del Gran Premio di Cina 2026: Antonelli ha avuto una brutta partenza e ha perso posizioni. Hamilton è riuscito a recuperare e a lottare con Russell per la testa della corsa. Anche Max Verstappen ha avuto una partenza difficile, scivolando indietro in griglia allo spegnimento dei semafori.
Solo all'ottavo giro Leclerc è riuscito a raggiungere Hamilton e a superarlo, conquistando la seconda posizione. Nonostante Kimi avesse iniziato a recuperare posizioni, una penalità della FIA ha influenzato il suo risultato finale.
Mentre Hamilton e Leclerc continuavano la loro accesa battaglia per il secondo posto, al tredicesimo giro è iniziata la serie di ritiri. Il primo è stato Arvin Lindblad della Racing Bulls, seguito da Valtteri Bottas della Cadillac e infine Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi in un tratto del circuito, causando l'ingresso della safety car.
A causa della lentezza con cui i soccorritori e i commissari hanno rimosso la vettura di Nico, sono rimasti solo pochi giri per la lotta per la vittoria. Alla fine, Russell è riuscito a mantenere il primo posto.
Nonostante fosse partito dall'ultima posizione e la sua Cadillac avesse ancora problemi dalle FP1, Checo ha ricevuto una penalità dalla FIA che non ha modificato il suo risultato finale. Verstappen è andato vicino a superare Bearman per l'ottava posizione, l'ultima utile per i punti, ma non ci è riuscito.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint
- 2 ore fa
FIA sorprendono con la dichiarazione relativa alla penalità ad Antonelli dopo l'incidente nella Sprint
- 2 ore fa
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint
FIA sorprendono con la dichiarazione relativa alla penalità ad Antonelli dopo l'incidente nella Sprint
Come funzionano e quali cambiamenti nel 2026?
Hamilton lancia una nuova ACCUSA sul motore "illegale" della Mercedes
Latest News
Russell resiste all'attacco della Ferrari; Antonelli subisce una penalità nello sprint del GP di Cina
- Oggi 05:09
Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint
- 2 ore fa
F1 Riepilogo: Risultati delle FP1, Qualifying Sprint e Sprint Race del GP di Cina 2026
- 2 ore fa
Russell si è divertito a sfidare Hamilton: "Normalmente, le gare sprint sono noiose"
- 2 ore fa
Hamilton ammette dopo il terzo posto nello Sprint: "Non mi va proprio giù"
- 2 ore fa
FIA sorprendono con la dichiarazione relativa alla penalità ad Antonelli dopo l'incidente nella Sprint
- 2 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
- 7 marzo