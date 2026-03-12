close global

Cadillac with Ferrari engines

ATTENZIONE: La Ferrari riceve una DENUNCIA DA UN ALTRO ALLEATO in F1

Cadillac with Ferrari engines — Foto: © IMAGO

ATTENZIONE: La Ferrari riceve una DENUNCIA DA UN ALTRO ALLEATO in F1

Sergio Pérez ha rivelato dettagli sull'accordo tra Cadillac e Ferrari per l'utilizzo del motore italiano nel 2026.

Il pilota messicano, parlando con F1 in vista del weekend del Gran Premio di Cina, ha confessato i problemi che il team americano sta riscontrando con la power unit sviluppata a Maranello.

Ecco cosa ha detto Checo: "Come team cliente, siamo molto limitati in ciò che possiamo ottenere dalla Ferrari. È difficile ottenere il massimo dalla loro strategia di gestione energetica, ma penso che dobbiamo lavorare insieme (con la Ferrari) su questo aspetto", ha affermato il pilota di Jalisco.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

