SCANDALO: Kimi Antonelli subisce un TRADIMENTO INTERNO che potrebbe danneggiare il suo 2026

Kimi Antonelli potrebbe essere tradito internamente, e questo potrebbe avere conseguenze per lui nella stagione 2026 di Formula 1. George Russell ha trionfato al Gran Premio d'Australia, ma il pilota della Mercedes non è soddisfatto del nuovo orientamento tecnico della Formula 1.

Nonostante sia partito dalla pole position e abbia ottenuto una vittoria schiacciante, il britannico ha espresso la sua insoddisfazione per l'attuale regolamento. Il debutto del nuovo regolamento tecnico ha avuto luogo in occasione dell'apertura della stagione a Melbourne. Non solo sono state introdotte le power unit elettrificate, ma anche un sistema di aerodinamica attiva che consente di passare dalla modalità "dritto" per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica alla modalità "curva" per massimizzare la deportanza.

Sebbene la Mercedes abbia ottenuto un doppio podio con Russell e Kimi Antonelli, la tecnologia ha portato a un comportamento inusuale in pista. Russell ha commentato che la stabilità della sua vettura era influenzata dagli elementi mobili delle ali, rendendo difficile uscire dalla scia.

Russell ha spiegato che la vettura diventa imprevedibile quando vengono attivate le alette anteriori e posteriori: "Dopo questa gara, la mia unica richiesta alla FIA è che, attivando la modalità 'straight', l'ala anteriore non si apra in modo così brusco, ma più progressivo. Quando abbiamo aperto le alette, abbiamo sofferto di un notevole sottosterzo e, uscendo dalla scia di Charles, ho avuto la sensazione che l'ala anteriore avesse smesso di funzionare", ha dichiarato il vincitore dopo i suoi scontri con il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

Le critiche di Russell si aggiungono alle preoccupazioni espresse in precedenza da altri piloti. Lando Norris non si è risparmiato dopo il weekend sul circuito di Albert Park e ha persino messo in guardia contro "incidenti terribili". Il pilota della McLaren, arrivato quinto, sostiene che le grandi differenze di velocità generate dal sistema di gestione dell'energia possono essere mortali.

Quando una vettura entra in modalità di attacco e l'altra ha bisogno di recuperare energia, la differenza può raggiungere i sessanta chilometri orari. Se entrambi attivassero contemporaneamente la modalità "straight", con conseguente comportamento imprevedibile in pista, la capacità di reazione dei piloti risulterebbe seriamente compromessa.

Se la FIA dovesse modificare il regolamento e rimuovere il vantaggio per i motori Mercedes, Antonelli potrebbe riscontrare un impatto negativo sulle prestazioni della sua vettura.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

