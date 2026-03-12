close global

Hamilton, socials

Cos'è il super-clipping e perché è FONDAMENTALE per Lewis Hamilton nel 2026?

Hamilton, socials — Foto: © IMAGO

Cos'è il super-clipping e perché è FONDAMENTALE per Lewis Hamilton nel 2026?

Di cosa si tratta e perché se ne parla ancora?

La stagione 2026 di Formula 1 si preannuncia piena di innovazioni e nuovi termini che diventeranno rapidamente parte del lessico quotidiano del mondo racing. Durante il Gran Premio di Melbourne è stato introdotto il concetto di “super-clipping”, una novità che sta già alimentando il dibattito e che potrebbe rivoluzionare le prestazioni di piloti di alto livello come Lewis Hamilton.

Gli appassionati hanno potuto ammirare per la prima volta in pista le vetture del 2026 durante il Gran Premio d’Australia, evento in cui Mercedes ha confermato i timori collettivi e George Russell si è aggiudicato la vittoria. In una giornata in cui quasi solo la scuderia tedesca ha lasciato Melbourne con soddisfazione, il paddock si è animato di critiche e disappunto, evidenziando come la gestione dell’energia stia soppiantando la tradizionale dinamica di gara.

Un ulteriore elemento che ha fatto discutere durante le trasmissioni del weekend è proprio il “super-clipping”. Una delle sfide principali della stagione 2026 è infatti quella di recuperare e immagazzinare l’energia elettrica nelle batterie delle nuove unità di potenza, un compito che fino ad ora veniva svolto con il metodo “lift and coast”.

Il termine “super-clipping” descrive precisamente quella situazione in cui, al termine di una rettilinea o in una curva ad alta velocità, la vettura inizia a rallentare nonostante il pilota spinga a fondo l’acceleratore, poiché una parte dell’energia viene deviata per essere immagazzinata nel sistema MGU-K, riducendo così la velocità massima.

Nel corso del Gran Premio d’Australia, sabato, Norris ha definito le vetture 2026 “probabilmente le peggiori mai realizzate”, criticando la divisione 50/50 tra motore a combustione e potenza elettrica, che porta a una decelerazione eccessiva prima delle curve, evidenziando appunto l’effetto del super-clipping.

Da Norris a Verstappen il messaggio è univoco: i piloti non si sentono a loro agio con questo assetto e auspicano un confronto costruttivo con le autorità regolatorie per migliorare la situazione in pista.

Correlato: La Mercedes sorprende la Ferrari dopo l'Australia

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

