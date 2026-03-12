close global

Fernando Alonso

CONFERMATO: La FIA volta le spalle alla Mercedes e aiuta la rivale

Fernando Alonso — Foto: © IMAGO

CONFERMATO: La FIA volta le spalle alla Mercedes e aiuta la rivale

È stato confermato che una decisione della FIA potrebbe salvare Fernando Alonso e la stagione 2026 di Formula 1 di Aston Martin.

Secondo Robert Doornbos, l'instabilità in Medio Oriente e la potenziale cancellazione di eventi nella regione potrebbero giocare a favore di Aston Martin: "C'è la possibilità che non correremo ad aprile a causa di ciò che accade in Medio Oriente. Abbiamo due Gran Premi, Bahrein e Jeddah; se venissero cancellati, solo una squadra sarebbe contenta di avere un mese senza gare, in quanto potrebbe usarlo per effettuare test al banco e ridurre in parte il divario", ha commentato Doornbos.

Il team ha utilizzato il weekend di gara australiano come una sessione di test prolungata e, secondo l'ex pilota, questo è dannoso sia per il marchio che per i suoi sponsor. Con la possibilità di annullare alcune gare in Medio Oriente a causa del conflitto nella regione, quel tempo extra potrebbe essere fondamentale per il team, come spiegato durante il podcast The Pit Talk.

Dopo l'inizio caotico di Barcellona all'inizio di quest'anno, la giornata inaugurale a Melbourne è arrivata troppo presto per il team di Adrian Newey. La vettura sta riscontrando diversi problemi, principalmente legati al propulsore Honda. Inoltre, questo è il primo anno in cui il team produce internamente i propri cambi, che non sono ancora al massimo delle loro prestazioni.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: Mercedes vuole AGGIUNGERE Franco Colapinto

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

