Il futuro di Kimi Antonelli all'Mercedes è a rischio

La stagione di Formula 1 del 2026 prenderà il via dopo i lanci ufficiali e i test invernali, ma GP Fans guarda già al futuro.

Diversi piloti, come Kimi Antonelli, vedranno scadere i loro contratti, aprendo la strada a possibili rinnovamenti in griglia. Le trattative per le stagioni a venire sono in pieno fermento e le squadre si preparano a trasformazioni significative, che interesseranno non solo gli atleti ma l’intero panorama di questa competizione mondiale.

Charles Leclerc è il pilota che gode della massima stabilità nell’élite, con un contratto con Ferrari valido fino al 2029. Nel frattempo, Max Verstappen e Oscar Piastri hanno rispettivamente siglato accordi con Red Bull e McLaren fino al 2028, mentre Pierre Gasly ha esteso il suo impegno con Alpine fino allo stesso anno.

Lando Norris, campione in carica, è confermato in McLaren fino al 2027 e, analogamente, George Russell in Mercedes e Valtteri Bottas insieme a Sergio Pérez in Cadillac godono di contratti pluriennali.

Riepilogo della griglia 2027

Di seguito presentiamo il riepilogo completo della griglia confermata fino a oggi per la stagione 2027 di Formula 1.

Squadra e fornitore di motore Piloti Numeri di partenza Anno finale del contratto Alpine

Mercedes Pierre Gasly

sconosciuto 10

– 2028

– Aston Martin

Honda sconosciuto

sconosciuto –

– –

– Audi sconosciuto

sconosciuto –

– –

– Cadillac

Ferrari Valtteri Bottas

Sergio Pérez 77

11 Pluriennale (prob. 2027)

Pluriennale (prob. 2027) Ferrari Charles Leclerc

sconosciuto 16

– Pluriennale (prob. 2029)

– Haas

Ferrari sconosciuto

sconosciuto –

– –

– McLaren

Mercedes Lando Norris

Oscar Piastri 1 / 4

81 2027

2028 Mercedes George Russell

sconosciuto 63

– Pluriennale (prob. 2027)

– Racing Bulls

Red Bull Powertrains-Ford sconosciuto

sconosciuto –

– –

– Red Bull Racing

Red Bull Powertrains-Ford Max Verstappen

sconosciuto 3

– 2028

– Williams

Mercedes sconosciuto

sconosciuto –

– –

–

Correlato: La questione che preoccupa Kimi Antonelli riguardo alla Mercedes

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato