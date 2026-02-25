Verstappen sta per battere l'iconico record di Schumacher in F1

Max Verstappen è a un passo dal compiere un’impresa senza precedenti in Formula 1. Quest’anno il pilota olandese rischia di eguagliare il leggendario record di Michael Schumacher, il quale ha lasciato il segno durante la sua permanenza in Ferrari.

Con la Red Bull Racing, team con il quale collabora dal 2016, Verstappen ha già collezionato 71 vittorie; un solo successo in più lo porterebbe a pareggiare il record di Schumacher, che ha totalizzato 72 trionfi con un unico costruttore, mentre un ulteriore trionfo lo porrebbe in vantaggio storico come detentore del maggior numero di vittorie per una stessa scuderia, anche se Lewis Hamilton, con 84 vittorie per Mercedes, resta attualmente in cima alla classifica.

Nuove regolamentazioni cambiano le carte in tavola

Tuttavia, abbattere questo record non è scontato, poiché la stagione in corso è caratterizzata da importanti cambiamenti tecnici. L’introduzione di vetture più compatte e leggere, unite a una nuova configurazione del motore con una componente elettrica parziale, ha ridefinito l’equilibrio in griglia.

Nel passato la Red Bull dominava la competizione, ma oggi Mercedes e Ferrari emergono come le principali contendenti, grazie in particolare all’efficienza delle loro unità di potenza. In un’intervista al podcast «Up to Speed» Verstappen ha evidenziato come le squadre che adottano i motori Mercedes, come McLaren e la stessa scuderia, possano sfruttare al meglio la gestione dell’energia elettrica secondo le nuove normative.

Nonostante la centralina Red Bull-Ford abbia dimostrato affidabilità durante i test, resta il dubbio sulla sua capacità di garantire la velocità necessaria per lottare per la vittoria, e la sua prima occasione per sfidare il record di Schumacher sarà il Gran Premio d’Australia, in programma per la prossima domenica.

Correlato