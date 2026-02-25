close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen Michael Schumacher

Verstappen sta per battere l'iconico record di Schumacher in F1

Verstappen sta per battere l'iconico record di Schumacher in F1

Alessandro Lombardo
Max Verstappen Michael Schumacher

Max Verstappen è a un passo dal compiere un’impresa senza precedenti in Formula 1. Quest’anno il pilota olandese rischia di eguagliare il leggendario record di Michael Schumacher, il quale ha lasciato il segno durante la sua permanenza in Ferrari.

Con la Red Bull Racing, team con il quale collabora dal 2016, Verstappen ha già collezionato 71 vittorie; un solo successo in più lo porterebbe a pareggiare il record di Schumacher, che ha totalizzato 72 trionfi con un unico costruttore, mentre un ulteriore trionfo lo porrebbe in vantaggio storico come detentore del maggior numero di vittorie per una stessa scuderia, anche se Lewis Hamilton, con 84 vittorie per Mercedes, resta attualmente in cima alla classifica.

Nuove regolamentazioni cambiano le carte in tavola

Tuttavia, abbattere questo record non è scontato, poiché la stagione in corso è caratterizzata da importanti cambiamenti tecnici. L’introduzione di vetture più compatte e leggere, unite a una nuova configurazione del motore con una componente elettrica parziale, ha ridefinito l’equilibrio in griglia.

Nel passato la Red Bull dominava la competizione, ma oggi Mercedes e Ferrari emergono come le principali contendenti, grazie in particolare all’efficienza delle loro unità di potenza. In un’intervista al podcast «Up to Speed» Verstappen ha evidenziato come le squadre che adottano i motori Mercedes, come McLaren e la stessa scuderia, possano sfruttare al meglio la gestione dell’energia elettrica secondo le nuove normative.

Nonostante la centralina Red Bull-Ford abbia dimostrato affidabilità durante i test, resta il dubbio sulla sua capacità di garantire la velocità necessaria per lottare per la vittoria, e la sua prima occasione per sfidare il record di Schumacher sarà il Gran Premio d’Australia, in programma per la prossima domenica.

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

Hamilton avrebbe continuato ad avere problemi grazie alla Ferrari
Ferrari

Hamilton avrebbe continuato ad avere problemi grazie alla Ferrari

  • 1 minuto fa
Leclerc preoccupato per il nuovo PROBLEMA che si sta presentando con le nuove monoposto di F1
Ferrari

Leclerc preoccupato per il nuovo PROBLEMA che si sta presentando con le nuove monoposto di F1

  • 7 minuti fa
L'UNICO modo in cui Hamilton ha avuto successo alla Ferrari
Ferrari

L'UNICO modo in cui Hamilton ha avuto successo alla Ferrari

  • 15 minuti fa
Verstappen sta per battere l'iconico record di Schumacher in F1
Ferrari

Verstappen sta per battere l'iconico record di Schumacher in F1

  • 30 minuti fa
Il GRANDE incidente di F1 della LEGO con Alonso e Hamilton come protagonisti principali
Formula 1

Il GRANDE incidente di F1 della LEGO con Alonso e Hamilton come protagonisti principali

  • 50 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Vantaggio di Max Verstappen alla Red Bull; Rivale della Mercedes
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Vantaggio di Max Verstappen alla Red Bull; Rivale della Mercedes

  • Oggi 02:29
Più notizie

Molto letto

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

  • 13 febbraio
 Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

  • 21 febbraio
 Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!

Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!

  • 10 febbraio
 L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali

L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali

  • 10 febbraio
 Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026

Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026

  • 21 febbraio
 Hamilton potrebbe perdere l'UNICO titolo che gli resta in F1

Hamilton potrebbe perdere l'UNICO titolo che gli resta in F1

  • 10 febbraio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play