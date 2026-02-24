SVELATO: il VERO svantaggio della Ferrari nel 2026

È stato svelato il vero svantaggio che la Ferrari dovrà affrontare con il motore che utilizzerà in F1 nel 2026.

Motorsport.it ha condiviso informazioni sulla power unit sviluppata a Maranello per la prossima stagione e che sarà condivisa con altri team.

Ecco cosa hanno rivelato: "La Ferrari è tornata dai test in Bahrain con Charles Leclerc in testa al gruppo con la SF-26, ma a giudicare dalle voci nel paddock, è opinione diffusa che la Mercedes arriverà a Melbourne con un vantaggio sulla Ferrari.

"Gli ingegneri parlano di 15-20 cavalli di potenza e oltre nel propulsore." Non è un caso, quindi, che la Scuderia Ferrari abbia puntato molto sullo sviluppo aerodinamico. Il piccolo turbocompressore aiuta a tenere sotto controllo il motore a combustione interna a sei cilindri anche a bassi regimi, aumentando il flusso dei gas di scarico verso la camera di combustione.

"A Maranello, puntano a migliorare le prestazioni dello scarico, rivisitando un concetto più diffuso dal 2010 al 2012, quando il terminale di scarico non era unico e centrale, ma due tubi che correvano lungo il marciapiede, creando un effetto aerodinamico che poteva aumentare la velocità del motore di circa un secondo", hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

