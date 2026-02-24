SVELATO: il VERO svantaggio della Ferrari nel 2026
SVELATO: il VERO svantaggio della Ferrari nel 2026
È stato svelato il vero svantaggio che la Ferrari dovrà affrontare con il motore che utilizzerà in F1 nel 2026.
Motorsport.it ha condiviso informazioni sulla power unit sviluppata a Maranello per la prossima stagione e che sarà condivisa con altri team.
Ecco cosa hanno rivelato: "La Ferrari è tornata dai test in Bahrain con Charles Leclerc in testa al gruppo con la SF-26, ma a giudicare dalle voci nel paddock, è opinione diffusa che la Mercedes arriverà a Melbourne con un vantaggio sulla Ferrari.
"Gli ingegneri parlano di 15-20 cavalli di potenza e oltre nel propulsore." Non è un caso, quindi, che la Scuderia Ferrari abbia puntato molto sullo sviluppo aerodinamico. Il piccolo turbocompressore aiuta a tenere sotto controllo il motore a combustione interna a sei cilindri anche a bassi regimi, aumentando il flusso dei gas di scarico verso la camera di combustione.
"A Maranello, puntano a migliorare le prestazioni dello scarico, rivisitando un concetto più diffuso dal 2010 al 2012, quando il terminale di scarico non era unico e centrale, ma due tubi che correvano lungo il marciapiede, creando un effetto aerodinamico che poteva aumentare la velocità del motore di circa un secondo", hanno riferito.
Correlato: SCANDALO: Nuova mancanza di rispetto nei confronti della Ferrari dall'Inghilterra
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Franco Colapinto potrebbe SEGUIRE LE ORME di Lewis Hamilton alla Ferrari
- 20 minuti fa
SVELATO: il VERO svantaggio della Ferrari nel 2026
- 20 minuti fa
Carlos Sainz critica pubblicamente Lewis Hamilton: "Non mi piace"
- 1 ora fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Red Bull considera la Mercedes più avanti; Si prepara alla lotta per il titolo
- Oggi 04:03
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc non sono d'accordo sulla vettura; Lewis Hamilton rompe l'armonia in Ferrari
- Oggi 03:45
F1 Lewis Hamilton Oggi: Visita la Mercedes dopo i problemi; Ferrari prende una decisione
- Oggi 03:15
Molto letto
Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026
- 4 febbraio
Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore
- 4 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes
- 4 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio