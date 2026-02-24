Franco Colapinto potrebbe seguire le orme di Lewis Hamilton alla Ferrari e replicare quanto accaduto al sette volte campione del mondo nel 2025.

Il pilota britannico ha avuto molti problemi con la vettura che la Scuderia gli ha dato l'anno scorso, cosa che ha persino sollevato la possibilità del ritiro; tuttavia, l'account f1exclusivo ha riportato che l'Alpine del 2026 potrebbe avere gli stessi problemi.

Ecco cosa hanno riportato: "L'ultima Ferrari, di cui David Sánchez è stato uno dei principali creatori all'interno della Scuderia Ferrari, ha avuto problemi simili a quelli della A526 di Franco Colapinto e Pierre Gasly. Problemi di sottosterzo. Elevata sensibilità al vento, che ha influenzato l'equilibrio della vettura", hanno riferito.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

