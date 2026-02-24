Carlos Sainz critica pubblicamente Lewis Hamilton: "Non mi piace"

Carlos Sainz ha criticato i piloti che si sono espressi contro i nuovi regolamenti di Formula 1 per il 2026, tra cui Lewis Hamilton.

Il pilota britannico, durante i test pre-stagionali, ha affermato che i nuovi motori e le nuove regole sono estremamente complessi, il che potrebbe complicare la stagione.

Altri piloti, come Max Verstappen, hanno fatto commenti simili; tuttavia, Sainz è apparso a un evento con uno dei suoi sponsor e ha dichiarato quanto segue: "Tutti noi viviamo di Formula 1 e non mi piace criticare pubblicamente il vostro sport.

"Le critiche pubbliche creano un circolo vizioso." I giornalisti credono alla narrazione del pilota e improvvisamente tutti iniziano a criticare prima ancora che inizi una gara, anche se lo spettacolo è effettivamente buono. Preferisco aspettare tre o quattro gare su circuiti diversi prima di esprimere la mia valutazione.

"L'unica cosa che ho chiesto alla FIA è di mantenere una mentalità aperta. Se abbiamo commesso errori con alcuni assetti o calibrazioni del motore, dovrebbero essere disposti a cambiarli e migliorare lo spettacolo", ha detto il pilota madrileno.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

