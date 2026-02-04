SHOCK: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez e Cadillac
SHOCK: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez e Cadillac
Lewis Hamilton sarà furioso dopo che Sergio Pérez gli ha inferto un duro colpo in vista del Campionato del Mondo di Formula 1 del 2026.
Secondo Huberto Corradi, noto giornalista di sport motoristici, il team americano del pilota messicano avrebbe ingaggiato un nuovo agente.
Ha dichiarato: "Le informazioni suggeriscono che l'imprenditore Marc Hynes abbia firmato con Cadillac (gestisce la carriera di Zhou, che fa parte anche del team americano) e, pertanto, non rappresenterà più Lewis Hamilton.
"Una mossa sorprendente. Forse qualcun altro del 'mondo artistico' prenderà il suo posto", ha osservato l'illustre giornalista in un post condiviso sul suo account social ufficiale.
Correlato: Hamilton racconta il suo difficile inizio in Ferrari
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari potrebbe subire un COLPO STORICO a causa della Mercedes
- 31 minuti fa
La Ferrari mette in allerta la Mercedes sul motore del 2026
- 1 ora fa
Se ne va? Allarme in Ferrari dopo la rabbia di Hamilton
- 2 ore fa
SHOCK: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez e Cadillac
- 2 ore fa
Secondo questa leggenda, Antonelli e la Mercedes puntano al vertice della F1.
- 3 ore fa
NUOVE foto di Hamilton e del suo amore a prima vista
- Oggi 14:00
Molto letto
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
- 1 febbraio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
- 1 febbraio
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità
- 21 gennaio
Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test
- 27 gennaio