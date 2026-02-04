SHOCK: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez e Cadillac

Lewis Hamilton sarà furioso dopo che Sergio Pérez gli ha inferto un duro colpo in vista del Campionato del Mondo di Formula 1 del 2026.

Secondo Huberto Corradi, noto giornalista di sport motoristici, il team americano del pilota messicano avrebbe ingaggiato un nuovo agente.

Ha dichiarato: "Le informazioni suggeriscono che l'imprenditore Marc Hynes abbia firmato con Cadillac (gestisce la carriera di Zhou, che fa parte anche del team americano) e, pertanto, non rappresenterà più Lewis Hamilton.

"Una mossa sorprendente. Forse qualcun altro del 'mondo artistico' prenderà il suo posto", ha osservato l'illustre giornalista in un post condiviso sul suo account social ufficiale.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

