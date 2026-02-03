URGENTE: Mercedes LANCIA L'ATTACCO dopo le accuse di TRUFFA

Mercedes si è espressa contro le accuse secondo cui il suo motore sarebbe illegale.

Toto Wolff, capo del team tedesco, ha rilasciato una dichiarazione a The Race in merito alle affermazioni secondo cui la FIA starebbe cercando di eliminare il vantaggio che loro e i loro team clienti hanno per la prossima stagione.

Questo è ciò che ha detto: "Semplicemente non capisco perché alcuni team si concentrino maggiormente sugli altri e continuino a sostenere una causa che è molto chiara e trasparente. La comunicazione con la FIA è stata molto positiva in tutto e per tutto. E non riguarda solo il rapporto di compressione, ma anche altri aspetti.

"E in particolare in quest'area, è molto chiaro cosa dice il regolamento. È molto chiaro quali siano le procedure standard per qualsiasi motore, anche al di fuori della F1. Forse siamo tutti diversi." "Forse si vogliono trovare scuse prima ancora di iniziare, per spiegare perché le cose non vanno bene."

"Tutti devono fare del loro meglio, ma non è così che faremmo le cose, soprattutto dopo che ci è stato detto più volte che va bene. È legale, ed è quello che dicono i regolamenti. Ma ripeto, se qualcuno vuole divertirsi con delle distrazioni, allora tutti sono liberi di farlo."

"Basta mettere in ordine i propri affari. Tenere riunioni segrete e inviare lettere segrete, e continuare a cercare di inventare modi per dimostrare che semplicemente non esistono? Sento di poter solo dire, almeno da parte nostra, che stiamo cercando di ridurre al minimo le distrazioni.

"E ridurre al minimo le distrazioni significa guardare a noi stessi più che a chiunque altro, soprattutto quando è abbastanza chiaro cosa dicono i regolamenti, e anche abbastanza chiaro cosa la FIA ha detto a noi e a loro finora", ha commentato.

Correlato: NESSUNO può credere che sarà il PRINCIPALE rivale della Mercedes per il 2026!

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato