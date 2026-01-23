La Mercedes scatena la FURIA nel team di Fernando Alonso

Anche Aston Martin, squadra di Fernando Alonso, sembra infastidita da quella che molti definiscono una mossa poco leale della Mercedes, riguardo al motore destinato alla stagione 2026 di Formula 1.

Secondo un rapporto pubblicato da L'Equipe, il team del due volte campione del mondo non resterà in silenzio di fronte alla decisione della FIA di non imporre modifiche all’unità motopropulsiva tedesca, scelta che rischia di generare polemiche e reclami, complicando così il sereno avvio di una stagione che si prospetta ricca di novità e dibattiti.

Il rapporto prosegue spiegando che, a detta delle fonti, Aston Martin – ora sostenuta da Honda e guidata da Adrian Newey – sarebbe particolarmente irritata per quella che viene vista come una manovra subdola da parte della Mercedes.

È facile immaginare che già nel giro inaugurale in Australia, previsto per l’8 marzo, uno o più team possano presentare osservazioni critiche, mentre si attende l’introduzione di un nuovo sistema di misurazione per il rapporto di compressione “a caldo”, ancora da definire nonostante i colloqui tenutisi durante l’inverno tra i principali costruttori e il regolatore.

Correlato: URGENTE: Confermata la PERSECUZIONE della FIA contro Mercedes

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato