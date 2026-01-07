Il record di Sergio Pérez che Lewis Hamilton NON avrà MAI
C'è un record di Formula 1 che Sergio Pérez detiene e che Lewis Hamilton non riuscirà mai a battere.
La polemica sull'addio del pilota messicano alla Red Bull Racing è riemersa nelle ultime ore. Sebbene Max Verstappen sia un quattro volte campione del mondo, Checo è riuscito a eguagliare le sue prestazioni in alcuni momenti.
Le scarse prestazioni di Checo lo hanno messo sotto attenta osservazione da parte della stampa europea; tuttavia, Verstappen non riuscirà mai a ottenere ciò che Checo ha ottenuto all'inizio del 2022.
Il pilota messicano è il primo pilota Red Bull ad aggiudicarsi una pole position nella precedente era dei regolamenti di Formula 1. Questa impresa è stata raggiunta durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2022.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
