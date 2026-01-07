Kimi Antonelli riceve un MESSAGGIO CHIAVE da Red Bull per il 2026
Kimi Antonelli ha ricevuto ottime notizie dalla Red Bull Racing riguardo al motore Mercedes che utilizzerà nel 2026.
Paul Monaghan, team principal del team di Max Verstappen, ha parlato a RacingNews365 delle prospettive pre-stagionali di Formula 1 e dei motori.
Ha dichiarato: "Con l'avvicinarsi del secondo test in Bahrain, potrebbe essere possibile apportare alcune modifiche all'ordine di partenza iniziale in base a ciò.
"Ma queste sono vetture prototipo; possiamo modificarle. Quindi, anche se siamo delusi dal secondo test in Bahrain, non significa che sarà lo stesso di quello in Australia."
"Se riusciamo a progettare una modifica e a implementarla sulla vettura e poi rimuoverla, lo faremo, proprio come Mercedes, Aston Martin, proprio come tutti in pit lane. Quindi potrebbe non essere così evidente come in passato. Con una settimana di test, è stato difficile", ha osservato.
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
