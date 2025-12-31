Max Verstappen racconta la verità sul suo arrivo con Kimi Antonelli
Max Verstappen ha detto la verità sulla possibilità di entrare a far parte della Mercedes, con Kimi Antonelli come possibile compagno di squadra.
Max Verstappen ha confermato in un'intervista alla BBC che ci sono state delle trattative con la Mercedes per un suo possibile ingresso nella scuderia. Il pilota, originario del Limburgo e sotto contratto con la Red Bull fino al 2028, ha dichiarato: “Non mentirò, ci sono state delle trattative”.
Tuttavia, ha subito aggiunto: “Tutto si è svolto in modo molto cordiale e aperto, niente di più”. Con 71 vittorie dal suo debutto nel team, la decisione di Verstappen di rimanere alla Red Bull va oltre i risultati in pista.
Verstappen sottolinea che molti fattori entrano in gioco quando si tratta di decidere se dare una svolta alla sua carriera: "Per me non si tratta solo di Formula 1. Molte circostanze devono allinearsi prima che io prenda in considerazione un cambiamento, come i ruoli futuri, tra le altre cose".
Inoltre, ha sottolineato il legame emotivo che ha con la Red Bull: “Se mai decidessi di cambiare, sarebbe un passo enorme, perché questo gruppo è come una seconda famiglia, qualcosa che è difficile da replicare, per così dire”.
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
