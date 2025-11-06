SCANDALO: La Ferrari TRASFERISCE INFORMAZIONI a un altro team di F1!

È emerso che Ferrari avrebbe condiviso informazioni con Cadillac per lo sviluppo del nuovo monoposto di Formula 1.

Graeme Lowdon, in un’intervista concessa a ESPN, ha rivelato ulteriori dettagli sull’associazione con la Scuderia di Maranello: "Abbiamo un rapporto fantastico con Ferrari. Sono i nostri fornitori di unità di potenza.

"Forniscono anche il corpo del cambio e noi costruiamo l’involucro per la trasmissione. Ho lavorato con Ferrari diverse volte in passato. Conosco molto bene Fred Vasseur. Fred ci ha aiutato molto in questo progetto.

"Per noi è fantastico collaborare con Ferrari. È una partnership davvero fondamentale. Naturalmente, riceviamo molte informazioni da Ferrari, quindi abbiamo i disegni CAD e possiamo realizzare modelli per contribuire alla progettazione del telaio. Ma le prime unità di potenza arriveranno giusto in tempo per l’avvio", ha confessato.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

