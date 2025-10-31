Nessuno può credere al SEGRETO rivelato da Charles Leclerc!
Nessuno può credere al SEGRETO rivelato da Charles Leclerc!
Charles Leclerc ha svelato un segreto che ha lasciato tutti gli appassionati della Ferrari senza parole.
Durante un’intervista con Eight Sleep, il pilota monegasco ha raccontato in modo sorprendente come si prepari per le gare di Formula 1. Non appena termina una competizione, cambia l’orario sul suo orologio e sul telefono, impostandolo in base alla destinazione successiva.
Inoltre, si impegna a consumare pranzo e cena secondo il nuovo fuso orario e utilizza occhiali da sole particolari che regolano la luce solare, aiutandolo così a combattere la stanchezza.
Correlato: Charles Leclerc lascia un messaggio CONTROVERSO PARAGONANDO sé stesso a Lewis Hamilton!
Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?
Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.
La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.
All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.
Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.
- 1. McLaren 678 punti
- 2. Ferrari 356 punti
- 3. Mercedes 355 punti
- 4. Red Bull Racing 346 punti
- 5. Williams 111 punti
- 6. Racing Bulls 72 punti
- 7. Aston Martin 69 punti
- 8. Haas 62 punti
- 9. Kick Sauber 60 punti
- 10. Alpine 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Brutte notizie per il Brasile; Leclerc si paragona a Lewis; Charles svela un segreto
- Ieri 23:00
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes spiega controversia; Ammettono il loro errore; Colpo a Russell
- Ieri 22:30
Hamilton Notizie Oggi: Attacco dall'Italia; rivela angoscia; paragonabile a Tarantino
- Ieri 22:00
Nessuno può credere al SEGRETO rivelato da Charles Leclerc!
- Ieri 21:30
Lewis Hamilton si paragona a Quentin Tarantino!
- Ieri 21:00
Il NUOVO colpo di Kimi Antonelli a George Russell alla Mercedes
- Ieri 20:30
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre