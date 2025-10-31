close global

Charles Leclerc, USGP, generic, 2025

Nessuno può credere al SEGRETO rivelato da Charles Leclerc!

Gianluca Cosentino
Charles Leclerc ha svelato un segreto che ha lasciato tutti gli appassionati della Ferrari senza parole.

Durante un’intervista con Eight Sleep, il pilota monegasco ha raccontato in modo sorprendente come si prepari per le gare di Formula 1. Non appena termina una competizione, cambia l’orario sul suo orologio e sul telefono, impostandolo in base alla destinazione successiva.

Inoltre, si impegna a consumare pranzo e cena secondo il nuovo fuso orario e utilizza occhiali da sole particolari che regolano la luce solare, aiutandolo così a combattere la stanchezza.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

  • 1. McLaren 678 punti
  • 2. Ferrari 356 punti
  • 3. Mercedes 355 punti
  • 4. Red Bull Racing 346 punti
  • 5. Williams 111 punti
  • 6. Racing Bulls 72 punti
  • 7. Aston Martin 69 punti
  • 8. Haas 62 punti
  • 9. Kick Sauber 60 punti
  • 10. Alpine 20 punti

