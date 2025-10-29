Accusa TERRIBILE contro l'ingegnere di Hamilton alla Ferrari
Lewis Hamilton conta su Riccardo Adami come ingegnere di gara in Ferrari, ma durante il recente Gran Premio del Messico la modalità di comunicazione dell’ingegnere è stata oggetto di critiche.
Adami, che è entrato a far parte del team dopo il passaggio del pilota alla Ferrari per la stagione 2025, si sta ancora adattando alla nuova dinamica, con alcuni scambi tesi sulla radio. Durante la gara a Città del Messico si è registrato un episodio in cui Adami ha comunicato a Hamilton l’applicazione di una penalità di 10 secondi per aver tagliato la curva in quarta, ottenendo così un vantaggio ingiustificato.
Come trasmesso in diretta, l’ingegnere ha spiegato: “Abbiamo una penalità di 10 secondi per l’incidente in quarta curva con Verstappen. Non siamo d’accordo, ma mantieni la calma.”
Chandhok critica la comunicazione di Adami
Il pilota si è mostrato visibilmente irritato quando ha ricevuto la sanzione, costretta a scontarsi durante una sosta in box. Hamilton ha espresso il proprio disappunto commentando alla radio:
“È una completa sciocchezza. L’aderenza in quella zona è davvero limitata.” Nel frattempo, il commentatore di Sky Sports, Karun Chandhok, ha criticato il modo in cui Adami ha comunicato.
Secondo Chandhok, l’ingegnere avrebbe dovuto essere più preciso, spiegando che la penalità era dovuta al fatto che Hamilton era uscito dall’erba prima di Verstappen, anziché attribuire l’infrazione unicamente al superamento del limite di pista. Ha inoltre sottolineato come una comunicazione poco chiara abbia portato il pilota ad agitarsi inutilmente. La penalità, infatti, si è rivelata particolarmente dannosa, costando al britannico cinque posizioni, tanto che ha concluso la gara in ottava, ben al di sotto della posizione di partenza ottenuta nel weekend di qualifiche.
