La FIA annuncia una severa penalità per Hamilton al GP del Messico.

La FIA ha inflitto una sanzione severa a Lewis Hamilton al Gran Premio del Messico a seguito di un drammatico confronto con il rivale Max Verstappen.

Nei primi istanti della gara la situazione in pista è degenerata: Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris si sono lottati le posizioni nella curva 1, quando il pilota olandese ha tagliato troppo all’interno, innescando un incidente che ha avuto ripercussioni decisive.

A Hamilton è stata inflitta una penalità di 10 secondi per aver superato i limiti di pista in curva 4 e in tal modo aver guadagnato un vantaggio illecito. Verstappen ha provato a costringere il britannico in curva 1, ma nel tagliare la curva 2 non è riuscito a restituire al collega la terza posizione, la quale è stata nuovamente compromessa quando Hamilton ha violato nuovamente la pista in curva 4. In questo frangente, il pilota britannico ha mantenuto il terzo posto, mentre Verstappen è sceso al quinto, retrocedendo persino davanti a Ollie Bearman.

Un incubo messicano per Hamilton

Quando il race engineer della Ferrari, Riccardo Adami, ha comunicato a Hamilton la sanzione, il pilota non ha nascosto la propria frustrazione. “Ci hanno imposto 10 secondi di penalità per l’incidente in curva 4 con Verstappen. Non siamo d’accordo”, ha dichiarato Adami, a cui Hamilton ha replicato: “È un’esagerazione, il grip in quella zona è davvero scarso.”

Il britannico si è diretto ai box al giro 24, costringendo la Ferrari a subire un pit stop di 10 secondi per scontare la penalità, seguito dal cambio su pneumatici intermedi. Sebbene sembrasse aver assicurato il suo primo podio con la scuderia, Hamilton ha lasciato il garage al giro 14, posizionandosi dietro Oscar Piastri, mentre Verstappen ha evitato ogni sanzione per le sue manovre nei giri iniziali.

