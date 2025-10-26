Non ci posso credere! Alonso ha di nuovo problemi con Hamilton

Il bicampione Fernando Alonso ha nuovamente espresso il suo disappunto riguardo alle azioni del sette volte campione Lewis Hamilton.

La rivalità tra i due risale agli esordi di Hamilton, quando fece il suo ingresso in Formula 1 non solo come un giovane dotato di grande talento, ma anche come un serio contendente al titolo nella sua stagione da esordiente. Già allora, sia lui che il compagno di squadra in McLaren, Alonso, si trovavano a combattere per un posto nell’élite: mentre Hamilton si limitava a un solo punto dal campione del 2007, Kimi Räikkönen, l’intensità della sfida si rifletteva anche nelle ambizioni dello spagnolo.

Avvicinandosi al 2025, i due veterani, rispettivamente di 40 e 44 anni, continuano a regalare duelli in pista che appassionano i tifosi, trasformando ogni scontro in uno spettacolo imperdibile.

Alonso applaude Hamilton con un gesto sarcastico nel GP del Messico

Nonostante non lottino più per il titolo mondiale, la rivalità in pista rimane viva. Durante le sessioni di prova si percepisce chiaramente che Hamilton sa ancora come suscitare irritazione in Alonso; un video della FP2 del GP del Messico 2025 cattura la risposta ironica del pilota spagnolo dopo una manovra del britannico.

Un video on-board, registrato durante la seconda sessione di venerdì, mostra come Alonso abbia applaudito Hamilton dopo essere stato ostacolato in una curva, regalando un gesto intriso di sarcasmo in risposta alla posizione guadagnata dal compagno di pista.

Colto in un impeto di frustrazione, Alonso sembrava per un attimo destinato a deviare dalla traiettoria mentre si avvicinava a Hamilton, per poi riprendere rapidamente il controllo dello sterzo e trasformare il suo nervosismo in un applauso ironico.

Il gesto arriva poche settimane dopo quell’esplosiva intervento radiofonico, in cui Alonso aveva scagliato una serie di imprecazioni contro Hamilton dopo che un guasto ai freni del britannico nel GP di Singapore aveva compromesso la sua performance. Disperato nel tentativo di recuperare terreno negli ultimi giri, lo spagnolo aveva esclamato: "Non ci posso credere! Sì, lo sapevo. Davvero, non ci posso credere."

Hamilton, penalizzato di cinque posizioni in griglia dopo la gara, non ha perso occasione per replicare sui social, ironizzando sulla polemica e paragonando in modo sottile Alonso all’intramontabile personaggio Victor Meldrew, celebre per il suo "Non ci posso credere!"

