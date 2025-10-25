Il piano di Carlos Sainz che prende ispirazione dalla Ferrari
Carlos Sainz ha dichiarato di voler ritrovare il feeling che aveva con la Ferrari in passato, alla Williams.
Il pilota madrileno ha dichiarato di essere apparso davanti alla stampa dopo aver terminato le FP2 del GP del Messico e di aver condiviso le sue sensazioni: "Relativamente parlando, ho perso molto tempo nelle Prove Libere 1 per mettere a punto le cose.
"Ci sono alcune cose che ho notato sulla vettura che non mi hanno fatto sentire molto bene. Vorrei avvicinarmi a ciò che ho provato l'anno scorso su questo circuito in generale: abbastanza competitiva, buon ritmo sia sui giri lunghi che su quelli corti.
"Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Ci sono aspetti paragonabili tra Ferrari e Williams, come il bilanciamento in curva e il bilanciamento della vettura, anche se hanno caratteristiche diverse.
"Sto spingendo la squadra a raggiungere qualcosa di simile e vedere come possiamo avvicinarci a quella prestazione, e vedere cosa possiamo fare per domani", ha detto il numero 55.
Cosa è successo nelle FP1 del GP del Messico?
Patricio O'Ward è stato uno dei migliori debuttanti nelle FP1 del Gran Premio del Messico. Nel frattempo, Franco Colapinto ha brillato nella Top 10.
Il messicano, alla guida della McLaren di Lando Norris, ha concluso al 13° posto, il secondo miglior debuttante delle prime prove libere. Arvin Lindbald, alla guida della Red Bull di Max Verstappen, ha concluso al sesto posto, classificandosi come il miglior rookie.
Il giro più veloce delle FP1 è stato realizzato da Charles Leclerc con un tempo di 1:18.380, seguito da Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto. Gli altri 10 piloti della top 10 erano Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto e Alexander Albon.
GP del Messico 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Charles Leclerc
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Nico Hulkenberg
|4
|Oscar Piastri
|5
|Gabriel Bortoleto
|6
|Arvin Lindvlad
|7
|Esteban Ocon
|8
|Yuki Tsunoda
|9
|Franco Colapinto
|10
|Alexander Albon
|11
|Isack Hadjar
|12
|Fernando Alonso
|13
|Patricio O'Ward
|14
|Frederik Vesti
|15
|Paul Aaron
|16
|Ryo Hirakawa
|17
|Ayum Iwasa
|18
|Luke Browning
|19
|Jak Crawford
|20
|Antonio Fuocco
