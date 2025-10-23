close global

Charles Leclerc, Max Verstappen, generic, 2025

IMPENSABILE! Verstappen finisce in debito con Leclerc

Alessandro Lombardo
Max Verstappen ha dominato il Gran Premio degli Stati Uniti, regalando una performance impressionante che ha sottolineato la sua supremazia in pista. Il successo non è stato esclusivamente merito della sua abilità, ma ha beneficiato anche di un errore di Charles Leclerc, che ha contribuito a creare un vantaggio decisivo per la Red Bull Racing. In un duello serrato contro Lando Norris, Verstappen ha capitalizzato ogni occasione e si è assicurato il massimo dei punti vincendo sia la gara Sprint sia il Gran Premio. Con 23 punti in più rispetto a Oscar Piastri, il divario si è ora ridotto a 40 punti con cinque weekend rimasti nella stagione.

Verstappen motivato dopo il nuovo approccio di Mekies

In un'intervista a Sky Sports Germania, Helmut Marko ha spiegato come la Red Bull Racing abbia subito un netto cambiamento. "Laurent Mekies ha rivoluzionato la nostra strategia, dalla messa a punto tecnica fino all'approccio al lavoro quotidiano", ha dichiarato Marko. Questa nuova impostazione consente al team di gareggiare al pari dei rivali già dai venerdì di prove libere, e il risultato si è riflesso sull'eccezionale motivazione di Verstappen, soprattutto dopo la vittoria nel GT3 al Nürburgring. Dopo un'estate che aveva messo in dubbio le ambizioni della squadra, ora tutti sono determinati a conquistare ogni vittoria.

Sulla strategia adottata ad Austin, Texas, il consulente principale della squadra ha chiarito che inizialmente non era previsto l’uso dei pneumatici morbidi, poiché nemmeno i composti più rigidi sembravano promettenti. Tuttavia, l’analisi delle prestazioni ha evidenziato come i duri non garantissero il livello richiesto su più vetture. Sebbene l’errore di Leclerc abbia alleggerito in parte la sfida, la Red Bull contava sulla velocità necessaria per mantenere la propria posizione, anche in diretta lotta con Lando Norris. Questa scelta tattica ha permesso di evitare pressioni dirette, confermando la solidità della strategia adottata.

Classifiche F1

