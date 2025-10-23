Hamilton aiuta Verstappen nella sua corsa al titolo
Hamilton aiuta Verstappen nella sua corsa al titolo
Lewis Hamilton è stato a un passo dal perdere il meritato quarto posto durante l’ultima curva del Gran Premio degli Stati Uniti, cedendolo a Oscar Piastri.
La distanza tra Ferrari e McLaren si è ridotta in modo impressionante, passando da 5,313 a soli 1,142 secondi. Il sette volte campione sta ancora indagando su un'anomalia che, fino ad ora, non trova spiegazione. Quest'anno le occasioni di festa sono state poche, fatta eccezione per la vittoria nello Sprint in Cina.
Al Circuit of the Americas, nel weekend appena trascorso, Hamilton ha eguagliato il suo miglior risultato con Ferrari realizzando un quarto posto, diventando al contempo il pilota con il record di gare disputate per la Scuderia senza mai salire sul podio e rischiando di perdere la posizione a favore di Piastri. Dopo la gara, il britannico ha cercato di chiarire quanto accaduto, sebbene permangano ancora alcuni dubbi.
Alerone anteriore staccato o gomma a terra bucata?
“Non lo so davvero”, ha dichiarato Hamilton ai media in Texas riferendosi all’imprevisto. “Ero in curva 5 quando ho avuto l’impressione di aver colpito qualcosa. All’improvviso, l’auto ha cominciato a perdere aderenza, inducendomi ad una marcata condizione di understeer; ho pensato subito a una gomma a terra bucata. Ho tentato di frenare in curva 11, ma la vettura sembrava non rispondere. In quel momento mi sono chiesto: ‘Che cosa sta succedendo?’. Alla fine, sono riuscito a gestire le ultime curve, pur soffrendo di un understeer notevole. Ho ipotizzato che potesse essersi staccato l’ala anteriore o che ci fosse un problema a una ruota, dato che Piastri si è avvicinato parecchio.”
In generale, il pilota si è mostrato ottimista riguardo al weekend: “Mi sentivo molto più a mio agio alla guida. Nei prossimi giorni analizzerò la situazione nei minimi dettagli per capire come estrarre il massimo dalle prestazioni della vettura.”
