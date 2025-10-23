Mercedes ammette i profitti dopo la controversa sconfitta di Hamilton

Mercedes ha riconosciuto che una delle decisioni più controverse nella storia della Formula 1 avrebbe potuto, in realtà, portare benefici allo sport. Nel 2021, infatti, Lewis Hamilton perse l'opportunità di conquistare il suo ottavo titolo mondiale a causa di una scelta del direttore di gara, che, come ammesso dalla FIA, si è rivelata errata.

Questa decisione permise a Max Verstappen di superare il britannico nell'ultima curva, lasciando Hamilton in balia del record di sette titoli detenuto da Michael Schumacher.

La polemica suscitata fu senza precedenti, dominando i titoli di tutto il mondo nonostante le numerose proteste. Mercedes, dal canto suo, riuscì a strappare il titolo costruttori quella stessa notte, anche se sia il team guidato da Wolff che lo stesso Hamilton hanno subito un calo di rendimento dopo quell'episodio. La vittoria di Verstappen mise fine all'egemonia del team tedesco, che aveva dominato la Formula 1 vincendo entrambi i titoli dal 2014 al 2020.

Wolff reagì con grande indignazione nel momento della decisione, arrivando fino a rimproverare il direttore di gara Michael Masi durante l'ultima curva. L'errore, che ha consentito ad alcuni piloti in ritardo di guadagnare tempo sfruttando la partenza separata dal gruppo principale sotto la safety car e includendo una chiamata inusuale a quest'ultima, rappresentò una misura mai vista prima nello sport.

Correlato: Le parole della Mercedes CONTRO Carlos Sainz per l'INCIDENTE con Kimi Antonelli

Lewis Hamilton ha aiutato la Formula 1

Tuttavia, Wolff ammette ora che il fervore creatosi durante il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 è stato fondamentale per la crescita del marchio Formula 1. In un'intervista a Joe Pompliano, il boss ha sottolineato come la rivalità intensa e polarizzata tra Verstappen e Hamilton, culminata ad Abu Dhabi, abbia generato una copertura mediatica enorme, rivitalizzando in parte l'immagine dello sport.

Lo scontro tra giovani talenti ed esperti, unito ai duelli appassionanti in pista, ha attirato un pubblico più vasto, soprattutto in piena pandemia, quando serie come "Drive to Survive tenevano gli appassionati incollati allo schermo. Wolff ha ribadito che, nonostante l'incremento evidente degli spettatori, è essenziale mantenere la credibilità e un alto livello di competitività per assicurare una crescita sostenibile in tutti gli indicatori.

Attualmente, Mercedes schiera George Russell e Kimi Antonelli, che ha preso il posto del leggendario Hamilton, sospettato a inizio anno di essere diretto verso la Ferrari. Russell ha già ottenuto due vittorie in questa stagione e tornerà in pista nel weekend del Gran Premio del Messico, mentre il team cerca di risollevarsi dopo essersi classificato al sesto e al tredicesimo posto nella gara di Austin, Texas, durante il Gran Premio degli Stati Uniti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!