Charles Leclerc attaccato a causa di Lewis Hamilton

Charles Leclerc è stato duramente criticato per non aver ceduto il suo posto a Lewis Hamilton, suo compagno di squadra in Ferrari.

FormulaPassion ha pubblicato una serie di dichiarazioni dell'ex pilota Timo Glock, in cui ha spiegato cosa potrebbe esserci dietro il rifiuto del pilota monegasco di cedere il suo posto al sette volte campione del mondo.

"Hamilton e Leclerc non si sono scambiati di posto a Baku, e forse quello che è successo ad Austin è stata la vendetta di Charles", ha spiegato, dopo quanto accaduto all'ultimo Gran Premio degli Stati Uniti.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

