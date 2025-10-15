Notizie di oggi Kimi Antonelli: paragoni con Verstappen; annuncio ufficiale Mercedes
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 15° ottobre 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli oggi: Toto Wolff CONFRONTA l'italiano con Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: ULTIME NOTIZIE - Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano. LEGGI DI PIÙ
Ferrari
F1 Ferrari Oggi: Hamilton affronta una dolorosa prova; Polizia indaga su un crimine nella villa Schumacher
- 2 ore fa
F1 Antonelli oggi
- 3 ore fa
Formula 1
F1 Oggi: Mercedes fa l'annuncio più atteso dell'italiano; Alonso abbia CAUSATO la PUNIZIONE di Hamilton!
- Ieri 22:00
Ferrari
Hamilton affronta una dolorosa prova di pazienza con la Ferrari
- Ieri 21:00
Ferrari
Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.
- Ieri 20:00
Ferrari
BOMBA: La Ferrari decide un cambiamento RIVOLUZIONARIO per il 2026!
- Ieri 16:00
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- 30 settembre
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- Ieri 18:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- 30 settembre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- Ieri 19:00
Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni
- 7 ottobre
La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton
- 7 ottobre