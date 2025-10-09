Rivelati i problemi di salute di Kimi Antonelli!

Kimi Antonelli ha concluso quinto nel Gran Premio di Singapore, in una gara che ha messo a dura prova la sua resistenza fisica, nonostante durante le prove briefing non sembrasse nelle condizioni ottimali.

Il circuito Marina Bay Street, lungo 5,063 chilometri e caratterizzato da 23 curve, si trasforma in una vera e propria sfida a causa delle temperature elevate e opprimenti tipiche di questa parte dell'anno, che rendono questo evento uno dei più impegnativi del calendario.

I piloti devono infatti affrontare una notevole perdita di liquidi in 61 giri, compromettendo la concentrazione e il rendimento in pista. In passato, diversi concorrenti hanno dovuto ricevere assistenza medica al termine della giornata. Domenica scorsa, Antonelli sembrava cedere in parte a causa delle dure condizioni, manifestando segni di evidente disagio.

Durante la sessione di formazione si sono percepiti suoni che lasciavano intendere un malessere alla radio di cabina, seguito da un silenzio che è durato per oltre dieci giri. Sia il suo ingegnere che lo stesso pilota non hanno fornito ulteriori dettagli, lasciando incerto se il giovane 19enne abbia effettivamente manifestato sintomi quali il vomito.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

