SMASCHERATO! Hamilton mette a nudo le carenze della Ferrari in questa stagione

Lewis Hamilton è rimasto profondamente deluso dopo aver concluso al ottavo posto al Gran Premio di Singapore, ma il vero problema non è tanto il risultato quanto le difficoltà che lo attendono nelle prossime gare.

Tutto sembra indicare che la scelta di passare dalla Mercedes alla Ferrari si sia rivelata un grave errore, viste le prestazioni finora deludenti. La squadra rossa non è riuscita a fornire a Hamilton una macchina all’altezza delle aspettative, complicando ulteriormente una stagione già difficile.

Durante la gara, la monoposto del sette volte campione del mondo ha perso i freni negli ultimi giri, evidenziando le pessime condizioni della vettura Ferrari in questo anno. Hamilton ha sottolineato le quasi nulle possibilità che la sua vettura possa raggiungere i livelli richiesti per competere ai massimi gradini.

"Non so quante gare ci siano ancora; credo che le prossime siano Austin, Messico, Qatar, Brasile e Las Vegas. Dipenderà molto dai risultati in qualifica, ma abbiamo bisogno del 105% dalla vettura per poter competere, e questo risulta estremamente difficile", ha dichiarato, visibilmente rattristato.

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, in Ferrari Hamilton opterebbe per un salario base più contenuto, che potrebbe però aumentare notevolmente grazie ai bonus legati alla performance. Il quotidiano italiano stima che il pilota guadagnerà 40 milioni di euro a stagione.

Il contratto prevede una durata di due stagioni, con l’opzione di un terzo anno. Considerando anche i bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe incassare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

